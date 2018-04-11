Стадион «Олимп2» после Мундиаля полностью реконструируют

Во время проведения ЧМ-2018 «Олимп2» станет одной из тренировочных площадок для футболистов, а после окончания чемпионата его планируют полностью реконструировать.

Тренировочными полями определены: стадионы «Локомотив» и «Олимп-2». Запасной площадкой для команд определен стадион «СКА», реконструкция которого завершается.

Закрывать стадион «Олимп2» власти не намерены. «Уже сделали проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона „Олимп-2“. Сначала отремонтируем западную трибуну, а потом южную. В итоге у нас получится хороший спортивный комплекс, новый современный стадион» — рассказал на пресс-конференции министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян

В планах создать вокруг стадиона три тренировочные площадки, благоустроить территорию. Даже сейчас он отвечает современным стандартам, а после реконструкции он превратиться в суперсовременный спортивный комплекс.

Ранее ТАСС сообщали, что команды и из Швейцарии и из Бразилии хотят выбрать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону арену «Олимп-2».. «Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил „Олимп-2“ и „Локомотив“, но предпочтение обе команды отдают „Олимпу-2“, — заявлял руководитель стадиона Юрий Сафронов

Напомним, Азов выбрала тренировочной базой команда из Саудовской Аравии. Ранее спортсмены уже посещали стадион „Имени Лакомова“ в Азове и остались довольны. Самым популярным местом базирования спортсменов стали окрестности Сочи и спортивные объекты Краснодарского края. Сразу девять команд выбрали в качестве тренировочных баз юг России.