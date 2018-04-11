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У Семака нет планов возглавить «Зенит»
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У Семака нет планов возглавить «Зенит» 

Свободная пресса 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак исключил возможность того, что в ближайшее время он может возглавить петербургский «Зенит». По словам 42-летнего специалиста, у него нет никаких контактов с действующим руководством «сине-бело-голубых» и все его дальнейшие планы, на данном этапе карьеры, связаны только с работой в башкирском клубе.
«Какая-то связь у меня лично была с бывшим спортивным директором клуба Максимом Львовичем Митрофановым и с бывшим президентом Александром Валерьевичем Дюковым. Я с ними контактировал, с ними была договоренность, что если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь. С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с клубами нет» — цитирует Семака еженедельник «Футбол».
Напомним, ранее сообщалось, что Семак может возглавить «Зенит» после того, как действующий главный тренер команды Роберто Манчини покинет клуб.
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