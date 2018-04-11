«Атлетико» предлагает Гризманну 20 млн евро за сезон

Гризманн назвал ложью информацию о переговорах с «Барселоной»

Как сообщает El Mundo Deportivo, клуб провел встречу с представителями игрока, отметив, что готов предложить ему контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» планирует заменить его форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который уже успел встретиться с Диего Симеоне. Эту информацию подтвердил президент «матрасников» Энрике Сересо

По данным СМИ, следующим клубом Гризманна станет «Барселона». Нападающий уже согласовал условия личного контракта, и хочет оформить свой трансфер до старта чемпионата мира в России.