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«Атлетико» предлагает Гризманну 20 млн евро за сезон
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«Атлетико» предлагает Гризманну 20 млн евро за сезон 

Советский спорт 1 час назад
Гризманн назвал ложью информацию о переговорах с «Барселоной»
Как сообщает El Mundo Deportivo, клуб провел встречу с представителями игрока, отметив, что готов предложить ему контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» планирует заменить его форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который уже успел встретиться с Диего Симеоне. Эту информацию подтвердил президент «матрасников» Энрике Сересо.
По данным СМИ, следующим клубом Гризманна станет «Барселона». Нападающий уже согласовал условия личного контракта, и хочет оформить свой трансфер до старта чемпионата мира в России.
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