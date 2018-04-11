Таблица переходов в КХЛ. 11 апреля 2018 года

Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.

Трансферных новостей становится всё больше, поэтому мы запускаем нашу традиционную таблицу переходов, в которой рассказываем о новичках команд КХЛ, ушедших игроках и тренерах, а также о тех, кто продлил соглашения с клубами.

Сразу два хоккеиста «Локомотива» — Любушкин и Коршков — близки к НХЛ, а чешский нападающий «Спартака» Лукаш Радил уже заключил контракт с «Сан-Хосе». В московском «Динамо» дали второй шанс Владимиру Воробьёву , утвердив его главным тренером ещё на сезон.

Запад

КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок, т. Витолиньш, з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Дацюк, н. Шипачёв (оба — «Автомобилист»), н. Ковальчук («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен (НХЛ), з. Яковлев («Монреаль», НХЛ) гт. И. Воробьёв, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев (СКА), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — «Спартак») ЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ) з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий ( «Северсталь» ), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ)«Йокерит»гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии) н. Ниеми, н. Мяки, н. Норман«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), н. Коршков («Торонто», НХЛ) н. Санников («Сибирь») гт. Квартальнов, н. Тальбо«Торпедо»гт. Скудрагм. Голубовскийв. Галимов, н. ВеряевХК «Сочи»з. Мамкин («Ак Барс») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — СКА), з. Лаюнен, н. Стоат. Уланов, т. Гоголев, з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак») президент Германовгт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопинн. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ) гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовгт. Дуайер, з. Осипов«Витязь»т. Якубов «Слован» з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов»)«Динамо» Ргт. Анкипанс

Гробовая тишина в Казани, что во многом объясняется тем, что «Ак Барс» — последняя команда на Востоке, которая продолжает борьбу за Кубок Гагарина. «Авангард» официально расстался пока только с Николаем Лемтюговым, но удивляет причина развода. Якобы форвард не входил в планы нового главного тренера омичей. При этом кто возглавит сибирский клуб, особенно после сорвавшегося варианта с Ильёй Воробьёвым, решительно непонятно.

«Трактор», совершивший настоящий прорыв, пока не рискует быть разобранным на шестерёнки. «Нефтехимик», если не считать неугодных Андрею Назарову легионеров, тоже сохраняет привычные черты. Чего нельзя сказать об «Амуре» . Да, клуб из Хабаровска пока удерживает рекорд Востока по продлённым контрактам, но среди тех, кто решил остаться «тигром», нет ни Алексея Бывальцева , ни Юхи Метсолы.

Очередная вынужденная перестройка ждёт «Сибирь». В ЦСКА из скрытой аренды возвращается «армейское» трио, на Ивана Верещагина всерьёз нацелилась «Магнитка», а связка Закриссон — Бергстрём отправится прочь на заработки. Вполне возможно, что в Новосибирске сместится вся легионерская бригада. Однако проблемы сибиряков — это цветочки по сравнению с тем, какая картина вырисовывается в Астане и Владивостоке. «Барыс» вслед за другими иностранцами, что определяли игру, покинул Найджел Доус — капитан и настоящий символ клуба. О заменах ушедшим лидерам пока ничего не слышно. Ещё хуже обстановка в «Адмирале», где почти все ценные кадры покинули команду через арбитраж, а о приобретениях в нынешней ситуации вокруг генерального спонсора говорить и вовсе не уместно.

Восток