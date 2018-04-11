Таблица переходов в КХЛ. 11 апреля 2018 года 

Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.
Трансферных новостей становится всё больше, поэтому мы запускаем нашу традиционную таблицу переходов, в которой рассказываем о новичках команд КХЛ, ушедших игроках и тренерах, а также о тех, кто продлил соглашения с клубами.
В Западной конференции всё самое интересное разворачивается вокруг СКА, где, судя по всему, поменяется добрая половина команды. Уже точно покидает Санкт-Петербург Илья Ковальчук, который переезжает за океан. Олега Знарка в тренерском штабе сменит Илья Воробьёв, может покинуть СКА и капитан Павел Дацюк.
Серьёзные изменения произошли в «Йокерите», где Юкка Ялонен и Лаури Марьямяки поменялись местами в сборной и клубе. Подписал контракт с «Нэшвиллом» талантливый финн Ээли Толванен. У ЦСКА может вернуться в «Даллас» форвард Валерий Ничушкин, в Техасе в нём снова заинтересованы.
Сразу два хоккеиста «Локомотива» — Любушкин и Коршков — близки к НХЛ, а чешский нападающий «Спартака» Лукаш Радил уже заключил контракт с «Сан-Хосе». В московском «Динамо» дали второй шанс Владимиру Воробьёву, утвердив его главным тренером ещё на сезон.
Запад
КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок, т. Витолиньш, з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Дацюк, н. Шипачёв (оба — «Автомобилист»), н. Ковальчук («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен (НХЛ), з. Яковлев («Монреаль», НХЛ) гт. И. Воробьёв, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев (СКА), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — «Спартак») ЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ) з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий («Северсталь»), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ)«Йокерит»гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии) н. Ниеми, н. Мяки, н. Норман«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), н. Коршков («Торонто», НХЛ) н. Санников («Сибирь») гт. Квартальнов, н. Тальбо«Торпедо»гт. Скудрагм. Голубовскийв. Галимов, н. ВеряевХК «Сочи»з. Мамкин («Ак Барс») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — СКА), з. Лаюнен, н. Стоат. Уланов, т. Гоголев, з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак») президент Германовгт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопинн. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ) гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовгт. Дуайер, з. Осипов«Витязь»т. Якубов«Слован»з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов»)«Динамо» Ргт. Анкипанс
Самым активным игроком на трансферном рынке среди восточных команд обещает стать «Автомобилист». В Екатеринбург сватают как звёздных центров СКА Вадима Шипачёва и Павла Дацюка, так и бывшего капитана «Сибири» Степана Санникова. Под нового тренера, коим на 99% станет Андрей Мартемьянов, ожидаются серьёзные закупки. Перемены в Уфе тоже повлекут за собой изменения в составе. С пятёркой игроков во главе с Беном Скривенсом «Салават Юлаев» расстался ещё до того, как переговоры с Эрккой Вестерлундом закончились неудачей. Новичков уфимцы ищут среди неограниченно свободных агентов, среди которых Дмитрий Кугрышев, Пётр Хохряков и Андрей Зубарев.
Гробовая тишина в Казани, что во многом объясняется тем, что «Ак Барс» — последняя команда на Востоке, которая продолжает борьбу за Кубок Гагарина. «Авангард» официально расстался пока только с Николаем Лемтюговым, но удивляет причина развода. Якобы форвард не входил в планы нового главного тренера омичей. При этом кто возглавит сибирский клуб, особенно после сорвавшегося варианта с Ильёй Воробьёвым, решительно непонятно.
«Трактор», совершивший настоящий прорыв, пока не рискует быть разобранным на шестерёнки. «Нефтехимик», если не считать неугодных Андрею Назарову легионеров, тоже сохраняет привычные черты. Чего нельзя сказать об «Амуре». Да, клуб из Хабаровска пока удерживает рекорд Востока по продлённым контрактам, но среди тех, кто решил остаться «тигром», нет ни Алексея Бывальцева, ни Юхи Метсолы.
Очередная вынужденная перестройка ждёт «Сибирь». В ЦСКА из скрытой аренды возвращается «армейское» трио, на Ивана Верещагина всерьёз нацелилась «Магнитка», а связка Закриссон — Бергстрём отправится прочь на заработки. Вполне возможно, что в Новосибирске сместится вся легионерская бригада. Однако проблемы сибиряков — это цветочки по сравнению с тем, какая картина вырисовывается в Астане и Владивостоке. «Барыс» вслед за другими иностранцами, что определяли игру, покинул Найджел Доус — капитан и настоящий символ клуба. О заменах ушедшим лидерам пока ничего не слышно. Ещё хуже обстановка в «Адмирале», где почти все ценные кадры покинули команду через арбитраж, а о приобретениях в нынешней ситуации вокруг генерального спонсора говорить и вовсе не уместно.
Восток
КлубУшлиПришлиПродлили контракты«Ак Барс»в. Гарипов (НХЛ) в. Салак («Сибирь»), з. Мамкин (ХК «Сочи»), н. Шэн («Югра»), н. Зернов («Лада»), н. Санников («Сибирь»)«Салават Юлаев»гт. Вестерлунд, в. Скривенс, з. Бартулис, з. Гончаров («Сибирь», «Автомобилист», «Спартак», «Трактор»), н. Коротков, н. Юньковт. Заварухин («Автомобилист»), в. Метсола («Амур»), з. Зубарев (СКА), н. Кугрышев, н. Хохряков (оба — «Авангард»), н. Шэн («Югра») з. Панин, з. Ларсен, н. Умарк, н. Солодухин, н. Майоров, гт. Цулыгин«Трактор»в. Францоуз (НХЛ) з. Гончаров («Салават Юлаев») з. Рясенский, з. Никитин, н. Полыгалов«Автомобилист»гт. Крикунов, т. Заварухин («Салават Юлаев»), з. Куляшгт. Мартемьянов («Амур»), з. Гончаров («Салават Юлаев»), н. Секстон («Нефтехимик»), н. Санников («Сибирь»), н. Дацюк, н. Шипачёв (оба — СКА), Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин (оба — «Амур»), н. Да Коста («Серветт», Швейцария) н. Чесалин«Металлург»т. Пелино, т. Звягин, в. Самсонов («Вашингтон», НХЛ), н. Ян Коварж (НХЛ) гт. Яндач, н. Зернов («Лада»), н. Бывальцев («Амур»), н. Кулёмин (НХЛ), н. Вей («Цюрих», Швейцария) з. Бирюков, н. Мозякин, в. Кошечкин«Нефтехимик»з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), з. Густафссон («Лулео», Швеция), н. Секстон («Автомобилист»), н. Еглич, н. Филатов («Сибирь») в. Ежов, з. Сорокин, з. Волгин, н. Бикмуллин, н. Аркалов, н. Нестрашил, н. Хайруллин, н. Якимов, н. Здунов«Авангард»гт. Титов, н. Лемтюгов, н. Хохряков, н. Кугрышев (оба — «Салават Юлаев»), н. Михеев (СКА) н. Варфоломеев («Югра»), н. Вей («Цюрих», Швейцария), н. Бергстрём («Сибирь») з. Меньшиков, з. Чудинов, н. Манукян, н. Назаркин, н. Самохвалов«Амур»гт. Мартемьянов («Автомобилист»), в. Метсола («Салават Юлаев»), н. Бывальцев (СКА, «Металлург»), н. Бабинцев («Юта», ECHL) н. Филиппи («Либерец», Чехия) з. Камалов, з. Коларж, н. Кириллов, н. Клопов, н. Потехин, н. Рассказов, н. Величкин, н. Дедунов, н. Загорна, н. И. Беляков«Сибирь»т. Зубов, в. Салак, з. Верещагин («Металлург»), з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — ЦСКА), н. Санников («Ак Барс», «Автомобилист», «Локомотив»), н. Тичар, н. Закриссон («Динамо» М), н. Бергстрём («Авангард»), н. Бодров, н. Артёмов, н. Энеруд, н. Энлундт. Кривченков («Сибирские Снайперы», МХЛ), з. Гончаров («Салават Юлаев»), н. Вей («Цюрих», Швейцария), н. Филатов («Нефтехимик»), н. Романцев («Металлург», ВХЛ) з. Лукин, з. Демидов, н. Зырянов, н. Первушин, н. Шаров«Барыс»н. Акользин («Арлан», Казахстан), н. Доус (СКА), н. Райт, н. Савенков («Арлан», Казахстан), з. Савченко, н. Жайлауов. «Адмирал»з. Волченков, з. Мамашев, з. Моррисонн, н. Жафяров, н. Александров, н. Сен-Пьер«Куньлунь»гт. Карпентер, т. Кравчук, з. Дялога, з. Кулда (оба — «Спарта», Чехия), н. Риссанен «КалПа», Финляндия), н. Чипчура («Кёльн», Германия) гт. Тапола («Куньлунь»), н. Палола («Йокерит»), н. Савинайнен («Югра») в. Хелльберг, в. Скрынник, н. Бек