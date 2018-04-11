Дагестанские девушки среди кандидаток на участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе (Видео)

В пресс-центре чемпионата Европы по спортивной борьбе-2018 состоялась пресс-конференция, посвященная популяризации женской борьбы в Дагестане и участию дагестанских девушек в чемпионате Европы.

На вопросы журналистов отвечали заслуженные тренеры России Касум Насрудинов и Эльмира Магомедова, а также чемпионка мира и Европы, руководитель дагестанской федерации женской борьбы Замира Рахманова.

«Ждем, как и все, наверное, начала чемпионата Европы. Касаемо состава женской сборной России на этот турнир, то он станет известен на последнем сборе команды. Но для дагестанских любителей борьбы скажу, что на попадание в состав претендует чемпионка России Милана Дадашева. В весе до 62 кг рассчитываем, что на чемпионате Европы выступит Инна Тражукова , а в весе до 70 кг — Дарья Шистерова . У всех наших девочек есть конкурентки в сборной. Тренерский совет команды решит, кто более готов и заслуживает участия в чемпионате Европы», — рассказал о перспективах участия в чемпионате Европы дагестанских девушек Касум Насрудинов.

Опытный специалист отметил, что одними их первых в России вольную борьбу среди женщин стали развивать именно в Дагестане. Из 5 российских чемпионок мира — трое являются дагестанками. «Чемпионками мира в свое время становились Саният Ганачуева, Замира Рахманова , а также Наталья Воробьева

Последняя, к тому же, является олимпийской чемпионкой. Массовости в женской борьбе у нас никогда не было конечно в силу дагестанского менталитета, но тем не менее — это не помешало нам подготовить мастеров высокого класса, участников самых представительных турниров», — сказал Насрудинов.

В целом было отмечено, что женская борьба в стране становится из года в год популярнее. Этому способствует и поддержка вида спорта со стороны спортивных функционеров.

«Раньше было намного тяжелее, тренироваться, приходилось работать где придется, не было и тренеров-женщин. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. За планомерное развитие женской борьбы в стране взялся наш бизнесмен Омар Муртузалиев. При его поддержке для девочек был открыт зал в Махачкале», — отметила Эмма Магомедова.

Напомним, что состязания по вольной борьбе среди женщин пройдут на чемпионате Европы 2-4 мая.