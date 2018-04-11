Ещё
Дагестанские девушки среди кандидаток на участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе (Видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дагестанские девушки среди кандидаток на участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе (Видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
В пресс-центре чемпионата Европы по спортивной борьбе-2018 состоялась пресс-конференция, посвященная популяризации женской борьбы в Дагестане и участию дагестанских девушек в чемпионате Европы.
На вопросы журналистов отвечали заслуженные тренеры России Касум Насрудинов и Эльмира Магомедова, а также чемпионка мира и Европы, руководитель дагестанской федерации женской борьбы Замира Рахманова.
«Ждем, как и все, наверное, начала чемпионата Европы. Касаемо состава женской сборной России на этот турнир, то он станет известен на последнем сборе команды. Но для дагестанских любителей борьбы скажу, что на попадание в состав претендует чемпионка России Милана Дадашева. В весе до 62 кг рассчитываем, что на чемпионате Европы выступит Инна Тражукова, а в весе до 70 кг — Дарья Шистерова. У всех наших девочек есть конкурентки в сборной. Тренерский совет команды решит, кто более готов и заслуживает участия в чемпионате Европы», — рассказал о перспективах участия в чемпионате Европы дагестанских девушек Касум Насрудинов.
Опытный специалист отметил, что одними их первых в России вольную борьбу среди женщин стали развивать именно в Дагестане. Из 5 российских чемпионок мира — трое являются дагестанками. «Чемпионками мира в свое время становились Саният Ганачуева, Замира Рахманова, а также Наталья Воробьева.
Последняя, к тому же, является олимпийской чемпионкой. Массовости в женской борьбе у нас никогда не было конечно в силу дагестанского менталитета, но тем не менее — это не помешало нам подготовить мастеров высокого класса, участников самых представительных турниров», — сказал Насрудинов.
В целом было отмечено, что женская борьба в стране становится из года в год популярнее. Этому способствует и поддержка вида спорта со стороны спортивных функционеров.
«Раньше было намного тяжелее, тренироваться, приходилось работать где придется, не было и тренеров-женщин. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. За планомерное развитие женской борьбы в стране взялся наш бизнесмен Омар Муртузалиев. При его поддержке для девочек был открыт зал в Махачкале», — отметила Эмма Магомедова.
Напомним, что состязания по вольной борьбе среди женщин пройдут на чемпионате Европы 2-4 мая.
Mirmol.ru: последние новости
Санаторий «Каспий» к 20 апреля будет готов к размещению участников борцовского чемпионата Европы Толбоев о причинах ареста олигархов Дагестана и судьбе флотилии в Каспийске (Видео) Сажид Сажидов об отказе посольства США в выдаче виз дагестанским борцам (ВИДЕО)
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU2
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»51
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение