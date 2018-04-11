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«Ротор-Волгоград» на последней минуте спасся в игре с «Авангардом»
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«Ротор-Волгоград» на последней минуте спасся в игре с «Авангардом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
В предпоследнем матче 32-го тура ФНЛ «Ротор-Волгоград» набрал одно очко, играя против «Авангарда».
Игорь Киреев вывел гостей вперед на 51-й минуте, и только на 90-й соперник отыгрался стараниями Мухаммада Султонова — 1:1.
Волгоградцы набрали 34 очка и делят 15-е место.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Авангард Курск
52' Киреев Игорь (0:1)
(1:1) Султонов Мухаммад 90'
Заболотный НиколайАбазов РусланКлимов ИгорьКосицин Сергей 39' (Пискунов Антон (39') • Сысуев ВладиславРоманенко Владимир АлександровичБурмистров Никита • Султонов Мухаммад • Ребко Алексей 36' (Николаев Олег (36') • Вотинов Максим 54' (Аппаев Хызыр (54') • Коротаев Александр 62' (Крутов Игорь (62')
Запасные: Горбанец АндрейСтоляренко АлександрИонов ИльяДрузин АлексейКавлинов ДенисКузнецов Сергей Геннадьевич
Кобзев АлександрДашаев АсланБагаев МихаилГоцук КириллМитасов Артём 46' (Федчук Артём (46') • Нетфуллин РавильКоробов Дмитрий 46' (Киреев Игорь (46') • Гурфов АзаматБолов Руслан 65' (Тлупов Ислам (65') • Альшин Ильнур 80' (Кубышкин Илья (80') • Минаев Роман
Запасные: Концедалов АлексейЧагров НикитаНикитин Денис
11 апреля.
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