«Ротор-Волгоград» на последней минуте спасся в игре с «Авангардом» 

В предпоследнем матче 32-го тура ФНЛ «Ротор-Волгоград» набрал одно очко, играя против «Авангарда».
Игорь Киреев вывел гостей вперед на 51-й минуте, и только на 90-й соперник отыгрался стараниями Мухаммада Султонова — 1:1.
Волгоградцы набрали 34 очка и делят 15-е место.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Авангард Курск
52' Киреев Игорь (0:1)
(1:1) Султонов Мухаммад 90'
Заболотный Николай • Абазов Руслан • Климов Игорь • Косицин Сергей 39' (Пискунов Антон (39') • Сысуев Владислав • Романенко Владимир Александрович • Бурмистров Никита • Султонов Мухаммад • Ребко Алексей 36' (Николаев Олег (36') • Вотинов Максим 54' (Аппаев Хызыр (54') • Коротаев Александр 62' (Крутов Игорь (62')
Запасные: Горбанец Андрей • Столяренко Александр • Ионов Илья • Друзин Алексей • Кавлинов Денис • Кузнецов Сергей Геннадьевич
Кобзев Александр • Дашаев Аслан • Багаев Михаил • Гоцук Кирилл • Митасов Артём 46' (Федчук Артём (46') • Нетфуллин Равиль • Коробов Дмитрий 46' (Киреев Игорь (46') • Гурфов Азамат • Болов Руслан 65' (Тлупов Ислам (65') • Альшин Ильнур 80' (Кубышкин Илья (80') • Минаев Роман
Запасные: Концедалов Алексей • Чагров Никита • Никитин Денис
11 апреля.