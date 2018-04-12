Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал спорный момент в матче ФНЛ «Енисей» — «Олимпиец» (1:0). В конце встречи, на 89-й минуте, арбитр Станислав Васильев на 89-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота гостей, с которого победный гол забил сам «пострадавший» Кутьин. Судья решил, что Полянин в своей штрафной нарушил правила в борьбе с Кутьиным.
— Внимательно посмотрел эпизод, — сказал Будогосский. — И хочу отметить, что арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает. Хочу также отметить, что инспектор матча, опытнейший в прошлом арбитр Тарас Безубяк информировал о поддержке решения судья — он просмотрел на камерах ПТС основного вещателя момент несколько раз и с нескольких ракурсов. Поэтому информация о том, что арбитр ошибся, не соответствует действительности. (Сергей ЕГОРОВ)