Герой Победы: Останки убитого под Нарвой бойца похоронили в Алматы

Спустя семь десятилетий. В Алматы прошла церемония захоронения останков бойца Красной армии Андрея Нагайцева . С 1944 года он считался пропавшим без вести. О том, как встречали героя, — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Кирилла Харламова.

Под проливным дождем военный оркестр встречает ночной рейс из Санкт-Петербурга. В Алматы доставили останки бойца Красной армии Андрея Нагайцева. Этой встречи ждал и его сын Александр. Своего отца Александр не помнит, тот ушел на фронт сразу после его рождения в 1939-м. Сначала была Советско-финская, затем Великая Отечественная война. Уведомление о том, что Андрей Нагайцев пропал без вести принесли в 1944-м. Он родился в 1918 году в Алтайском крае, а призывался на фронт из Казахстана. Там же проживала вся его семья. Найти отца Александр не надеялся.

«После войны много времени прошло. А видите, как получилось. Я очень благодарен поисковикам. Теперь я буду знать, что он похоронен здесь, в Казахстане», — говорит сын Андрея Нагайцева Александр.

Церемония прощания прошла в Парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Ровно в 11 часов останки Андрея Нагайцева вынесли из Дома Армии к вечному огню. Отдать дань памяти пришли несколько сотен алматинцев — ветераны войны, общественные деятели, школьники и студенты. Затем траурная процессия отправилась на Центральное кладбище города. Прах казахстанского солдата с воинскими почестями был предан земле.

Останки Нагайцева обнаружили летом 2017 года во время поисковых работ в районе эстонского города Нарва в братском захоронении. Там шли ожесточенные бои и состоялся прорыв «Танненбергского» рубежа.

«Были найдены восемь бойцов Красной армии. С ними были личные вещи, пуговицы, медали «За оборону Ленинграда». Нагайцева Андрея Егоровича удалось установить по двум медалям «За Отвагу», «Оборону Ленинграда», знак «Отличный минометчик», — рассказал руководитель военно-исторического объединения FrontLine, г. Таллин Андрей Лазурин.

Возвращение останков бойца стало возможным благодаря тесной работе министерств иностранных дел Эстонии, Казахстана и России, а также благотворительных организаций. Все найденные личные вещи сын Андрея Нагайцева намерен передать в музей.

Это не первый случай, когда эстонские поисковики помогли вернуть в Казахстан останки солдат. В прошлом году в родном городе Семипалатинске похоронили другого бойца Красной армии Николая Сорокина

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ