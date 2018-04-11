Трофей чемпионата мира прибыл в Мексику

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Мексику в рамках международного турне делегации ФИФА, сообщает «Р-Спорт». Трофей был представлен в среду в официальной резиденции главы Мексики «Лос-Пинос». Президент Энрике Пенья Ньето поднял трофей, показав его собравшимся.

— Наше желание — чтобы сборная Мексики привезла нам этот кубок, — заявил Пенья Ньето.

Сборная Мексики на ЧМ-2018 сыграет в группе с Германией (17 июня, Москва, «Лужники»), Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швецией (27 июня, Екатеринбург).