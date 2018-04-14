К ЧМ-2018 в Саранске открылся отель «Mercure»

Гостиница «Mercure Саранск Центр» на 115 номеров разного уровня комфорта расположена в самом центре города — на перекрестке улиц Коммунистической и Большевистской.

— Этот прекрасный отель станет украшением столицы Мордовии. Особенно приятно, что на фасаде и в элементах внутренней отделки присутствуют атрибуты национальной культуры мордовского народа, — отметил глава РМ Владимир Волков в ходе церемонии открытия.

Лидер региона подчеркнул, что в дальнейшем объект станет значимой частью наследия мундиаля. Качественно новая гостиничная инфраструктура, созданная в рамках подготовки к ЧМ-2018, позволит развивать в Мордовии деловой климат, туризм, проводить масштабные научные, спортивные и культурные мероприятия.

Справка «РГ»

В инфраструктуру отеля «Mercure» входит ресторан на 85 посадочных мест, бар, высокотехнологичный конференц-центр, велнес-центр с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и тренажерным залом. Здесь оборудованы номера и для гостей с ограниченными возможностями. Уникальный дизайн отеля разработан студией SundukovySisters. В оформлении интерьеров отеля был использован национальный колорит.