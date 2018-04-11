Праздник в Калининграде: «Балтика» обыграла «Крылья Советов» на новом стадионе, на котором пройдут матчи ЧМ-2018

В центральном матче 32-го тура ФНЛ «Балтика» на новом стадионе в Калининграде обыграла «Крылья Советов». На протяжении всего матча хозяева владели полным преимуществом, заслуженно обыграв самарскую команду. Новый «Стадион Калининград» собрал 15 тысяч болельщиков, лицезревших победу любимой команды.

Протокол игры

Балтика

Крылья Советов

(1:0) Себаи Сенин 77'

11 апреля.

Особый интерес к этому матчу вызвал тот факт, что игра проходила на новом стадионе, построенном специально к ЧМ-2018. Арена вмещает 35 тысяч зрителей, на ней будет сыграно четыре матча чемпионата мира, в том числе игра сборных Англии и Бельгии. Встреча «Балтики» и «Крыльев Советов» вызывала особый ажиотаж у болельщиков и иностранных журналистов. На игре присутствовало около 15 тысяч зрителей, что придало особого антуража этому матчу.

Хозяева поля явно пребывали в эйфории от подобной атмосферы, очень активно начав встречу. Для них победа была невероятно важна — балтийцы претендуют на 4-е место, но впереди команды Игоря Черевченко находится «Тамбов». «Крылья Советов» шли на третьей строчке и опережали «Балтику» на 14 очков, самарцы стремятся догнать ушедших вперед «Енисей» и «Оренбург». Первый тайм остался за хозяевами, они много владела мячом и действовала с позиции силы. Футболисты «Балтики» дважды были близки к голу, но не смогли нанести прицельного удара. Хороший шанс был в середине тайма у Максима Григорьева, но его удару не хватило силы.

11 апреля 21:00 мск. «Балтика» проведет историческую игру — ПЕРВЫЙ МАТЧ НА НОВОМ СТАДИОНЕ — Калининград к #ЧМ2018. В центральном матче 32-го тура среди клубов #ФНЛ @fcbaltika сегодня примет одну из самых титулованных команд лиги — @fckssamara pic.twitter.com/4t1WCbyw0n

— РФПЛ⚽️