СМИ: арбитру Оливеру и его семье угрожают после игры «Ювентуса» и «Реала»

Английскому арбитру Майклу Оливеру , обслуживавшему ответный поединок Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским "Реалом" , и его жене поступают угрозы. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, несмотря на то, что у самого Оливера нет аккаунтов в соцсетях, на странице его жены в твиттере начали появляться оскорбления, а после того, как одним из пользователей был опубликован номер ее телефона, паре начали угрожать расправой.

Отмечается, что полиция уже начала расследование по данному инциденту.

Оливер в матче «Ювентуса» и «Реала» поставил спорный пенальти в ворота туринцев и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона Криштиану Роналду штрафной реализовал и «Реал» прошел в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Буффона могут дисквалифицировать за поведение в матче с «Реалом».