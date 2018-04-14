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СМИ: арбитру Оливеру и его семье угрожают после игры «Ювентуса» и «Реала»
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СМИ: арбитру Оливеру и его семье угрожают после игры «Ювентуса» и «Реала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Английскому арбитру Майклу Оливеру, обслуживавшему ответный поединок Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским "Реалом", и его жене поступают угрозы. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Football Italia, несмотря на то, что у самого Оливера нет аккаунтов в соцсетях, на странице его жены в твиттере начали появляться оскорбления, а после того, как одним из пользователей был опубликован номер ее телефона, паре начали угрожать расправой.
Отмечается, что полиция уже начала расследование по данному инциденту.
Оливер в матче «Ювентуса» и «Реала» поставил спорный пенальти в ворота туринцев и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона. Криштиану Роналду штрафной реализовал и «Реал» прошел в полуфинал турнира.
Ранее сообщалось, что Буффона могут дисквалифицировать за поведение в матче с «Реалом».
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