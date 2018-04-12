Президент «Ювентуса»: система видеопомощи арбитрам должна быть введена в Лиге чемпионов

ТАСС , 12 апреля. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо использовать в матчах футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение высказал президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли , чьи слова приводит портал Football Italia.

В среду «Ювентус» в гостях обыграл испанский "Реал" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого за споры с арбитром с поля был удален вратарь итальянской команды Джанлуиджи Буффон

"Мы должны сохранять спокойствие и проанализировать ситуацию, — сказал Аньелли. — Я вижу ряд стран, которые ввели VAR в своих чемпионатах, видел спорные ситуации в матчах еврокубков, в результате которых пострадали итальянские клубы. Это доказывает нам, что в Лиге чемпионов система видеоповторов абсолютно необходима. Речь идет не об одном или двух моментах, а о том, чтобы идти вперед в крупном турнире, который приносит так много денег и престижа, мы не можем допустить, чтобы подобные инциденты повторялись".

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, США, а также в Кубке Англии.