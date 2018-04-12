Борьба за второй билет в Премьер-лигу обострилась

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах 42-го тура Чемпионшипа.

Протокол игры

Вулверхэмптон

Дерби

(1:0) Жота Диогу 6'

(2:0) Невеш Рубен 51'

Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Люк Томас

11 апреля. Стадион «Молинью».

"Вулверхэмптон" разобрался с «Дерби», забив по голу на шестой минуте каждого из таймов. Если команда Нуну Эшпириту в воскресенье обыграет «Бирмингем», то обеспечит себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. Что касается «баранов», то им пора подумать о том, как бы не выпасть из зоны плей-офф.

Протокол игры

Фулхэм

Рединг

Запасные: Ван ден Берг Джоуи • Яаккола Ансси • Клемент Пелле

10 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).

"Фулхэм" с минимальным счётом обыграл «Рединг». Четвёртая победа подряд позволила «дачникам» подняться на второе место, то есть оказаться в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. Что правда, у «Кардифф Сити» есть игра в запасе.

Протокол игры

Кардифф Сити

10 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).

"Астон Вилла" обострила борьбу за второй прямой билет в Премьер-лигу, обыграв «Кардифф Сити» благодаря позднему голу Джека Грилиша. «Лазурные птицы» опустились на третье место, пускай и имеют игру в запасе. «Вилланы» пока что идут четвёртыми.

Протокол игры

Шеффилд Юнайтед

Мидлсбро

(1:0) Эванс Ли II 2'

(2:0) Эванс Ли II 40'

48' Айяла Даниэль (2:1)

Запасные: Шарп Билли • Лафферти Даниэл • Гольмс Рикки • Иствуд Джейк

Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек

10 апреля. Стадион «Брэмолл Лейн» (Шеффилд).

Дубль Ли Эванса принёс «Шеффилд Юнайтед» победу над «Мидлсбро». Команда Тони Пьюлиса вылетела из зоны плей-офф, пропустив вперёд себя набравший неплохой ход «Миллуолл».