Борьба за второй билет в Премьер-лигу обострилась 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах 42-го тура Чемпионшипа.
Протокол игры
Вулверхэмптон
Дерби
(1:0) Жота Диогу 6'
(2:0) Невеш Рубен 51'
Радди Джон • Беннетт Райан 61' • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Невеш Рубен • Саисс Ромен • Дуглас Барри • Кавалейру Иван 82' (Гиббс-Уайт Морган (82') • Афобе Беник 66' (Кошта Элдер (66') • Жота Диогу 74' (Бонатини Леонардо (74')
Запасные: Н'Диайе Альфред • Батт Дэнни • Хаус Кортни • Норрис Уилл
Карсон Скотт • Уисдом Андре • Дэвис Кёртис • Пирс Алекс • Бэйрд Крис • Хаддлстоун Том • Ледли Джо 73' (Палмер Кейси (73') • Вайманн Андреас • Выдра Матей 85' (Хансон Джейми (85') • Лоуренс Том • Наджент Дэвид 82' (Джером Кэмерон (82')
Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Люк Томас
11 апреля. Стадион «Молинью».
"Вулверхэмптон" разобрался с «Дерби», забив по голу на шестой минуте каждого из таймов. Если команда Нуну Эшпириту в воскресенье обыграет «Бирмингем», то обеспечит себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. Что касается «баранов», то им пора подумать о том, как бы не выпасть из зоны плей-офф.
Протокол игры
Фулхэм
Рединг
(1:0) Йохансен Стефан 25'
Беттинелли Маркус • Фредерикс Райан • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт 60' • Кэрни Том • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан 89' (Норвуд Оливер (89') • Пиазон Лукас 80' (Кебано Нескенс (80') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Фонте Руй • Баттон Дэвид • Калаш Томаш • Кристи Сайрус • Камара Абубакар
Манноне Вито • Гантер Кристофер • Мур Лайам • Илори Тьягу • Ричардс Омар 33' 75' (Мартин Крис (75') • Келли Лайам • Бакуна Леандро 90' • Алуко Соне • Эдвардс Дэвид 58' (Свифт Джон (58') • Бэрроу Моду • Бедварссон Йон 69' (Керморган Янн (69')
Запасные: Ван ден Берг Джоуи • Яаккола Ансси • Клемент Пелле
10 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).
"Фулхэм" с минимальным счётом обыграл «Рединг». Четвёртая победа подряд позволила «дачникам» подняться на второе место, то есть оказаться в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. Что правда, у «Кардифф Сити» есть игра в запасе.
Протокол игры
Кардифф Сити
(1:0) Грилиш Джек 85'
Джонстон Сэм 90' • Эль-Мухамади Ахмед • Единак Майл • Честер Джеймс • Туанзебе Аксел 26' (Бри Джеймс (26') • Уилан Гленн • Снодграсс Роберт 45' • Хурихан Конор 20' 88' (Самба Вежани (88') • Грилиш Джек • Адома Альберт 60' (Коджия Жонатан (60' 90') • Граббан Льюис
Запасные: Лэнсбери Генри • Банн Марк • Хоган Скотт • Онома Джошуа
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли 90' • Моррисон Шон • Бамба Сулейман • Беннетт Джо 81' • Патерсон Каллум 37' • Груйич Марко • Гуннарссон Арон 78' • Мендес-Лейнг Натаниэл 90' (Пилкингтон Энтони (90') • Зохоре Кеннет 68' (Мэдин Гари (68') • Хойлетт Джуниор 88' (Уорд Джейми (88' 89')
Запасные: Траоре Арман • Брайсон Крэйг • Манга Экеле • Мёрфи Брайан
10 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).
"Астон Вилла" обострила борьбу за второй прямой билет в Премьер-лигу, обыграв «Кардифф Сити» благодаря позднему голу Джека Грилиша. «Лазурные птицы» опустились на третье место, пускай и имеют игру в запасе. «Вилланы» пока что идут четвёртыми.
Протокол игры
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
(1:0) Эванс Ли II 2'
(2:0) Эванс Ли II 40'
48' Айяла Даниэль (2:1)
Мур Саймон • Башам Крис • Райт Джейк 73' (Даффи Марк (73') • О'Коннелл Джек • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон 90' (Райан Леонард (90') • Эванс Ли II • Флек Джон 35' • Стивенс Энда • Брукс Дэвид 86' (Доналдсон Клейтон (86') • Леон Кларк
Запасные: Шарп Билли • Лафферти Даниэл • Гольмс Рикки • Иствуд Джейк
Рэндолф Даррен • Шоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж 87' • Хаусон Джонатан • Лидбиттер Грант 19' 25' • Бешич Мухамед 46' (Клэйтон Адам (46') • Траоре Адама 41' 46' (Фабио да Сильва (46' 71') • Бэмфорд Патрик 46' (Ассомбалонга Бритт (46') • Даунинг Стюарт
Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек
10 апреля. Стадион «Брэмолл Лейн» (Шеффилд).
Дубль Ли Эванса принёс «Шеффилд Юнайтед» победу над «Мидлсбро». Команда Тони Пьюлиса вылетела из зоны плей-офф, пропустив вперёд себя набравший неплохой ход «Миллуолл».