Сборная России победила в общекомандном зачете ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку 

ТАСС, 15 апреля. Сборная России завоевала пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды и победила в общекомандном зачете чемпионата Европы по прыжкам на батуте, который завершился в Баку.
Второе место заняла сборная Белоруссии (4-2-0), третье — команда Великобритании (3-2-1).
В заключительный день турнира россиянка Яна Павлова стала первой в индивидуальном первенстве среди женщин. 22-летняя спортсменка в финале показала результат 56,285 балла. Второй стала белоруска Жанна Гончарова (54,955), третьей — британка Кэтрин Дрисколл (54,840). Еще одна представительница России Ирина Кундиус заняла пятое место (54,590).
В мужском личном первенстве серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне россиянин Дмитрий Ушаков занял седьмое место (37,720), его соотечественник Михаил Мельник — восьмое (24,500). Победу одержал португалец Диогу Ганчинью (60,130), серебро выиграл белорус Никита Ильиных (59,365), бронзу — француз Аллан Моран (59,135).
Помимо Павловой, победы одержали Василий Макарский в дисциплине двойной мини-трамп, мужская и женская сборные в командном турнире на двойном мини-трампе, а также российские спортсмены в командном турнире в прыжках на акробатической дорожке. Серебро у Полины Трояновой (двойной мини-трамп), Сергея Азаряна и Михаила Мельника (синхронные прыжки на батуте), женской сборной в командном турнире по прыжкам на акробатической дорожке, мужской сборной в командном турнире по прыжкам на батуте, бронза — у Виктории Даниленко (акробатическая дорожка), Вадима Афанасьева (акробатическая дорожка).
Следующий чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в 2020 году в шведском Гётеборге.