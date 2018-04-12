Современные российские космонавты и их достижения 

Таких выдающихся космонавтов, как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов, знает весь мир. Но в этой подборке мы расскажем не о советских, а о российских летчиках, которые внесли неменьший вклад в отечественную космонавтику.
Фёдор Николаевич Юрчихин. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт. Свой первый полет Фёдор Юрчихин совершил в 2002 году на американском корабле. Вместе с экипажем мужчина отправился на орбиту, и именно в этой экспедиции он стал одним их первых космонавтов, принимавших участие в переписи населения. Фёдор получил медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», удостоен звания Героя Российской Федерации, а также Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
Олег Германович Артемьев. Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». Впервые Олег Артемьев отправился в космос совсем недавно — в 2014 году. Находясь на борту МКС, мужчина снимал фильмы о жизни на станции, которые затем опубликовал на своем сайте, позволив публике понаблюдать за жизнью внутри корабля. Также Артемьев публиковал зрелищные фото из открытого космоса. Космонавту присвоено звание Героя Российской Федерации.
Юрий Иванович Маленченко. Российский космонавт, полковник, Герой Российской Федерации. В 2003 году космическая командировка Юрия Меланченко непредсказуемо затянулась, в связи с чем свадьба космонавта, намеченная на Земле, состоялась без его участия. Мужчина заочно женился на гражданке штата Техас (США), где по закону регистрация брака допустима без присутствия жениха или невесты по уважительной причине. Среди многочисленных наград космонавта имеется Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Также летчик является Героем Российской Федерации.
Антон Николаевич Шкаплеров. Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», полковник ВВС РФ. Первый раз Антон Шкаплеров оказался в космосе в 2011 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-22». Каждый раз, отправляясь в очередной полет, мужчина делает интересные фотографии на борту шаттлов, превращая свой полет в увлекательное путешествие. С 2013 года является Героем Российской Федерации, имеет Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и много других наград.
Михаил Борисович Корниенко. Лётчик-космонавт Российской Федерации. Герой России. Первое космическое путешествие Михаила длилось 176 суток, тогда Корниенко впервые вышел в открытый космос. Следующая экспедиция экипажа, в составе которого был Корниенко длилась в два раза дольше, а в открытом космосе мужчина находился около шести часов. Все это время на сайтах НАСА и Федерального космического агентства велась прямая трансляция. Михаил удостоен званий Герой Российской Федерации и Лётчик-космонавт Российской Федерации, а также награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.