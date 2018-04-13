Александр Головин: У ЦСКА был настрой попытаться сделать чудо, как «Рома»

ЦСКА ведя по ходу встречи 2:0 мог забить третий и выйти в полуфинал Лиги Европы. Однако противостояние закончилось ничьей 2:2 и «Арсенал» прошел дальше.

Ну как же так! Шикарный ЦСКА едва не прошел мертвый «Арсенал» в ¼ Лиги Европы

— Считаю, что мы хорошо провели матч. Мне понравилось, как мы выглядели в атаке, никто не боялся играть в футбол, действовали агрессивно. Нам немного не хватило для третьего гола. Не было другого выхода, кроме как раскрываться и идти вперёд, из-за чего пропустили первый мяч и следом второй.

— На какую игру настраивали тренеры?

— Был настрой попытаться сделать чудо, как «Рома» с «Барселоной». Мы верили в это, но, к сожалению, не смогли забить третий гол.

— Как оценишь свою игру? Забил классный мяч в Лондоне и в ответной игре смотрелся хорошо.

— Все действовали хорошо. Нужно отметить всю команду.

— Была впечатляющая поддержка армейских болельщиков. Удалось ли перед началом матча хоть краешком глаза увидеть перфоманс?