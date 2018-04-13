Александр Головин: У ЦСКА был настрой попытаться сделать чудо, как «Рома» 

ЦСКА ведя по ходу встречи 2:0 мог забить третий и выйти в полуфинал Лиги Европы. Однако противостояние закончилось ничьей 2:2 и «Арсенал» прошел дальше.
Ну как же так! Шикарный ЦСКА едва не прошел мертвый «Арсенал» в ¼ Лиги Европы
— Считаю, что мы хорошо провели матч. Мне понравилось, как мы выглядели в атаке, никто не боялся играть в футбол, действовали агрессивно. Нам немного не хватило для третьего гола. Не было другого выхода, кроме как раскрываться и идти вперёд, из-за чего пропустили первый мяч и следом второй.
— На какую игру настраивали тренеры?
— Был настрой попытаться сделать чудо, как «Рома» с «Барселоной». Мы верили в это, но, к сожалению, не смогли забить третий гол.
— Как оценишь свою игру? Забил классный мяч в Лондоне и в ответной игре смотрелся хорошо.
— Все действовали хорошо. Нужно отметить всю команду.
— Была впечатляющая поддержка армейских болельщиков. Удалось ли перед началом матча хоть краешком глаза увидеть перфоманс?
— Да, заметил, что сегодня был полный стадион, болельщиков было слышно. Очень приятно играть, когда ты чувствуешь поддержку, от этого появляются силы. Хотелось бы ещё раз поблагодарить всех наших болельщиков, приходите на матчи как можно чаще, — цитирует Головина пресс-служба клуба.