Глава DFB ожидает, что на ЧМ-2018 готовым к насилию фанатам «покажут красную карточку»

БЕРЛИН, 12 апреля. / ТАСС /. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель приветствовал меры, которые приняли российские власти в целях недопущения насилия на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом он заявил в среду вечером во время презентации турнира, которая прошла в стенах посольства РФ в ФРГ.

"Сейчас правительство РФ Российский футбольный союз приняли меры против насилия в футболе, это мы приветствуем", — сказал Гриндель. «Мы рады диалогу болельщиков, который мы хотим начать в начале мая в Москве, чтобы еще больше узнать, как помочь нашим фанатам встретить ЧМ-2018», — добавил глава DFB.

"Причинять боль другим людям — это не имеет никакого отношения к футболу и культуре болельщиков", — указал Гриндель. «Поэтому мы ожидаем, что во время турнира лицам, склонным к насилию, будет показана „красная карточка“, — подытожил он.

Генеральный директор оргкомитета „Россия-2018“ Алексей Сорокин , со своей стороны, подчеркнул, что российская сторона „очень серьезно относится к обеспечению безопасности и правопорядка на чемпионате мира“. „Будет реализована специальная концепция безопасности, — сказал он. — Налажено сотрудничество между правоохранительными органами различных стран“. Сорокин напомнил, что в июне „откроется центр полицейского взаимодействия, где будут работать представители правоохранительных органов разных стран“. При этом он подчеркнул, что „уже давно налажено сотрудничество по выявлению и недопущению на стадионы лиц“, которые были замечены в проявлении насилия во время футбольных игр.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.