Минтранс и ФАС проконтролируют цены на проезд во время ЧМ по футболу

По данным источника издания в Минтрансе, незаконного повышения цен на проезд в общественном транспорте не ожидается. Футбольные болельщики смогут добраться до стадионов бесплатно при условии наличия билета на игру и паспорта

Fan-ID Представители ФАС заявили о постоянном контроле тарифов на перевозки и отсутствии нарушений в настоящее время.

Однако председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев напомнил о случаях завышения цен на проезд и проживание во время проведения Кубка конфедераций летом прошлого года.

По его словам, делается все возможное для обеспечения комфортных условий всем поклонникам футбола. В частности, Государственная Дума приняла закон о бесплатном проезде болельщиков железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.

В Московской области стартовала аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу‐2018. Для железных коней и водителей, которые будут обслуживать болельщиков, разработали набор правил.