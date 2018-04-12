Минтранс и ФАС проконтролируют цены на проезд во время ЧМ по футболу 

Министерство транспорта России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны будут контролировать стоимость билетов на всех видах транспорта во время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Такое поручение дал вице‐премьер Виталий Мутко, сообщила газета «Известия».
По данным источника издания в Минтрансе, незаконного повышения цен на проезд в общественном транспорте не ожидается. Футбольные болельщики смогут добраться до стадионов бесплатно при условии наличия билета на игру и паспорта
Fan-ID Представители ФАС заявили о постоянном контроле тарифов на перевозки и отсутствии нарушений в настоящее время.
Однако председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев напомнил о случаях завышения цен на проезд и проживание во время проведения Кубка конфедераций летом прошлого года.
По его словам, делается все возможное для обеспечения комфортных условий всем поклонникам футбола. В частности, Государственная Дума приняла закон о бесплатном проезде болельщиков железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.
В Московской области стартовала аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу‐2018. Для железных коней и водителей, которые будут обслуживать болельщиков, разработали набор правил.