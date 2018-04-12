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В Приамурье задержали автора первой поддельной купюры в две тысячи рублей
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В Приамурье задержали автора первой поддельной купюры в две тысячи рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Полиция Приамурья установила подозреваемого в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой двухтысячной купюры, в феврале мужчина расплатился банкнотой с изображением космодрома Восточный на автозаправочной станции, информирует УМВД по региону.
Как сообщала в середине февраля прокуратура региона, информация о фальшивке поступила в дежурную часть полиции от оператора заправки в селе Среднебелая Ивановского района Приамурья. В ходе исследования было установлено, что изготовлена купюра с помощью цветной струйной печати, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ — изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ.
Правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения, в результате цепочки действий в отдел полиции доставили мужчину 1990 года рождения.
"Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера. Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом", — сообщает УМВД по Амурской области.
Принтер полицейские изъяли.
Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым.
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