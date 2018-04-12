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Союз журналистов предложил наказывать чиновников за отказ в предоставлении информации СМИ
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Союз журналистов предложил наказывать чиновников за отказ в предоставлении информации СМИ 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: ЕАН
Союз журналистов России разрабатывает законодательные инициативы, согласно которым чиновники должны будут предоставлять журналистам запрашиваемую информацию, которая допускается законодательством. Такое заявление сделал руководитель Союза журналистов Владимир Соловьев в четверг в Южно‐Сахалинске на медиафоруме. Об этом сообщил «Интерфакс».
Мы хотим выйти с рядом законодательных инициатив. В том числе инициативы, связанные с наказанием чиновников с большими штрафами за отказ журналистам в аккредитации, за не предоставление журналисту положенной законом информации, за затягивание ответа на критические материалы и так далее
— Владимир Соловьев.
Соловьев отметил, что свое предложение озвучил президенту РФ Владимиру Путину на Калининградском форуме. По словам журналиста, президент поддержал данную инициативу.
Автобус с российскими журналистами, которые возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. «Легкие ранения ног» получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. Военные врачи оказали медицинскую помощь сотрудникам СМИ, угрозы для их жизни нет.
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