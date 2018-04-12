Приморский «Адмирал» возглавит новый президент

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в настоящее время «Адмирал» имеет все возможности для успешного выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас идет процесс подготовки к следующему игровому сезону, партнеры клуба подтверждают финансирование, предоставляют документальные гарантии — это подписанные обязательства. Параллельно мы ведем работу по привлечению спонсоров и партнеров клуба, пять лет уже этим занимаемся — что-то получается, что-то нет, но мы точно не собираемся останавливаться на достигнутом», — подчеркнул он.

Заместитель главы Приморья по вопросам спорта сообщил, что в скором времени будет подобрана новая кандидатура президента клуба, о чем общественность будет проинформирована.

Павел Серебряков отметил, что руководство «Адмирала» справилось с задачей по решению критических ситуаций и снижению долговой нагрузки команды.

«Нужно было расставаться с большими расходами. Текущая команда руководителей эту работу провела достойно», — обозначил Павел Серебряков.

Специалисты провели полноценный анализ ситуации, выясняя причины финансового коллапса. В конце 2017 — начале 2018 года клуб расторг контракты с рядом игроков с завышенными зарплатами и привлек в команду новых хоккеистов, мотивированных достигать с «Адмиралом» спортивного результата. В итоге стоимость контрактов приморской команды заметно снизилась, клуб расплатился по долгам перед действующими хоккеистами.

«Мы и дальше будем оптимизировать расходы и обращать пристальное внимание на их эффективность. Необходимо, чтобы через определенный период времени долгов в клубе не было вообще ни перед игроками, ни перед контрагентами и другими организациями», — подчеркнул заместитель главы региона.

Отмечено также, что благодаря работе существующего менеджмента у «Адмирала» уже есть ощутимые результаты финансового оздоровления в виде сэкономленных средств.

«На собрании Попечительского совета клуба мы планируем определить, куда эти средства будут перенаправлены, в том числе на уменьшение долговой нагрузки и на детский спорт», — сообщил вице-губернатор.

После кадровых ротаций и замены ряда игроков «Адмирала» в турнирной таблице произошли качественные изменения. С начала 2018 года команда поднялась на две позиции, выиграв больше половины оставшихся матчей, и завершила регулярный чемпионат на позитивной ноте.

Еще одно приоритетное направление руководства «Адмирала» на будущий сезон — это формирование команды.

«Сейчас идет подбор главного тренера исходя из финансов и задач, которые нам поставил врио Губернатора Андрей Владимирович Тарасенко , и молодых, перспективных ребят, которые хотят себя проявить — выходцев из Высшей хоккейной лиги. Сегодня взята стратегия на омоложение команды, на подбор талантливых игроков, которые готовы не за зарплаты, а за собственное имя, за имя края отстаивать интересы своего клуба. Незаменимых хоккеистов нет, но есть такие понятия, как спортивный результат, затраты и амбициозность команды — постараемся все эти три вещи сбалансировать. Это очень тщательная кропотливая работа, мы ее начали и к сезону будем готовы полностью», — выразил уверенность заместитель главы региона.

Он также сообщил, что финансовые обязательства по работе с детскими и молодежной командами выполняются в полном объеме. Кроме того, решается вопрос по дислокации «Тайфуна», где и как он будет играть.

«Мы максимально будем использовать «Фетисов Арену», потому что это основная площадка. Несколько лет мы уже декларируем строительство ледовых арен на территории края, в том числе в Уссурийске. Эта работа будет продолжена, вся проектно-сметная документация у нас готова. В скором времени начнутся работы, по результату через нормативный срок увидим ледовую арену», — рассказал Павел Серебряков.

Отмечено, что у профессионального спорта в Приморье важная задача — не потратить деньги, а вырастить своих спортсменов. В прошедшем сезоне в «Тайфуне» играли три приморских хоккеиста.

«Шанс попасть в «Адмирал» у них, конечно, есть. Нужно показывать игру, результат, профессиональные тренеры будут смотреть всех», — подчеркнул вице-губернатор.

Особое внимание клуб уделит болельщикам. В преддверии нового сезона «Адмирал» снизил стоимость абонементов в среднем на 30-40%. Кроме того, продолжится работа по увеличению роли любителей хоккея в повседневной жизни команды. Так, церемония закрытия сезона была проведена при активной поддержке клуба болельщиков. Планируется, что к началу следующего сезона «Адмирал» представит и другие интересные для них предложения.