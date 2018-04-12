«Давайте заниматься бильярдом!». Как в Оренбурге растят призеров страны

Три сына — три спортсмена

Как в Оренбурге растят призеров страны и есть ли будущее у юных спортсменов, корреспондент « АиФ Оренбург » выясняла на примере семьи Аникиных. Спортом в ней занимаются все дети, начиная со старшего, студента медуниверситета, и заканчивая младшим, первоклассником Семеном, начинающим дзюдоистом. Ну а маме приходится вникать во все тонкости спортивных «баталий». Сегодня мы разговариваем с Анастасией Аникиной о пути становления среднего сына — бильярдиста Матвея.

Дина Цыганенко, «АиФ Оренбург»: Как получилось, что Матвей увлекся именно бильярдом?

Анастасия Аникина: Первыми склонность сына к данному виду спорта заметили… воспитатели нашего детского сада № 133 «Мишутка», Пучкина Лариса Алексеевна и Дорогина Ольга Александровна, отмечая, что у ребенка очень хороший глазомер, ему нравится играть в бильярд, детский, разумеется.

Дома, однажды щелкая каналы, на «Евроспорте» наткнулся на снукер (английский бильярд), тыкнул пальчиком и сказал — хочу туда. Решение семейного совета было пробовать, и мы его привели в Федерацию бильярдного спорта Оренбургской области. Тренер Константин Павлович Крюков в тот момент не взял нас из-за слишком юного возраста — и, правда, в свои пять Матвейка ростом был маленький, не доставал до стола.

Нашим первым тренером стал Алексей Петрович Антипов . Он начал тренировать Матвея, ставя на табуреточку.

8 марта 2010 года состоялась первая тренировка, а уже через год с небольшим на соревнованиях в Оренбурге нас «заметил» Константин Павлович и пригласил к себе в Федерацию бильярдного спорта Оренбургской области.

Интелллектуальный спорт

— Согласны ли Вы с мнением, что бильярд — штучный вид спорта?

— Да, соглашусь. Ведь в нашей семье никто и никогда отношения к бильярдному спорту не имел. И когда К. П. Крюков сказал нам, что на его памяти Матвей — это первый ребенок, который пришел в этот вид спорта сам, решили, что будем развивать.

Хотя, на мой взгляд, это совершенно особенный, интеллектуальный спорт, к огромному сожалению, мало популярный среди деток, включающий в себя много тонкостей, в т. ч. и особенности характера.

Матвей резкий, быстрый, а для игры в бильярд нужно обладать скорее спокойным, выдержаннымхарактером. И потому нам иногда не хватает этого терпеливого спокойствия, на соревнованиях где-то нужно дожать, а мы этого не делаем. Но воспитывали в нем характер и продолжаем воспитывать.

— С чего начиналась Ваша дорога в большой спорт?

— В шесть лет Матвей уже участвовал в соревнованиях, даже со временемна призовые купил себе велосипед. Когда ему было 11, с первенства России 2016 года среди юниоров до 16 лет привез бронзовые медали в трех дисциплинах (14.1, 8, 9).

Развитие уровня игры сына продолжилось с тренером Алексеем Анатольевичем Шмоновым. Получается, что выезжаем на соревнования несколько раз в год. Можно, конечно, и чаще, но географически сложно, удаленно (почти все официальные соревнования проводятся в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге), да и затратно. И результаты всегда разные. Так, в прошлом году на очередном первенстве России по пулу среди юниоров до 16 лет, который проходил в Москве, взяли все пятые места, до медалей не дотянули. А с мартовского первенства России 2018 года по дисциплине «Пул-10» среди юниоров до 16 лет Матвей привез бронзу, и она дорогого стоит. К этим четырем медалям нас привели два наших тренера, у которых Матвей тренируется и сейчас — Анатолий Дмитриев и Константин Крюков.

— Не страдает ли учеба при таком плотном графике?

— Матвей в свои 13 лет уже взрослый, характерный, целеустремленный человек. Бильярд для него, конечно, все, он одержим им. Но это не мешает ему отлично учиться в гимназии № 2 г. Оренбурга и занимать призовые места на математических олимпиадах.

Настроенность на учебу — это главное для Матвея. К тому же в нашей семье есть железное правило, касающееся всех детей: если плохая учеба, ты на тренировку не идешь!

И потому, когда начинаются летние каникулы, Матвей, что называется, отрывается: 1 июня уходит в Федерацию играть и 31 августа возвращается домой (смеется). Возможно, это благодаря тому, что Федерация бильярдного спорта Оренбургской области прилагает огромные усилия по организации сборов для ведущих спортсменов области, обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с лучшими тренерами.

— С кем сейчас занимается Матвей?

— Сейчас его тренируют Константин Крюков и Анатолий Дмитриев, воспитанники Федерации и ее чемпионы, мастера спорта и члены сборной.

Они нашим мальчикам прививают правильное воспитание — выезжая на соревнования, не опекают, приучают к самостоятельности. И я им очень благодарна за это.

Баланс между учебой и спортом

— Каким Вы видите будущее своего ребенка?

— Сразу скажу, бильярд — это не будущая наша профессия. Лет с пяти Матвей грезитеще и самолетами. И хотя мы иногда в шутку с папой говорили, быть тебе, сынок, адвокатом или дипломатом, он совершенно драйвовый мальчик, мечтающий о небе. Его отличают самодостаточность, амбициозность, целеустремленность, и думаю, что это очень здорово.

Кем в итоге станет Матвей, пока непонятно. Для нас, родителей, важно в первую очередь, чтобы дети получили достойное образование, которое и позволит выбрать дорогу в жизни.

Матвею удается хорошо сохранять баланс между учебой и спортом. Хотя деткам сейчас и трудно, и интересно одновременно — приходится ориентироваться в большом потоке информации, фильтровать ее.

— Трудности и радости в жизни мамы спортсмена — так называемые эмоциональные качели — преодолимы?

— Психологическая составляющая в бильярде имеет значение процентов на восемьдесят и крайне важна.

Неудачи у Матвея, конечно, случаются, проигрывает иногда технически, иногда морально не вытягивает. Но отношение к любым соревнованиям всегда ответственное. Ведь даже если, условно говоря, спортдетский, уровень то уже полупрофессиональный.

Нервы иногда сдают, не без этого. Любой маме всегда кажется, что ее ребенка засудили, обидели. Поэтому я считаю, что родителям нечего делать и на тренировках, и на соревнованиях.

О решении посвятить детство Матвея игре в бильярд не пожалели ни разу. Лет до одиннадцати даже плакали (вообще, плачут все — и девочки, и мальчики), сейчас повзрослели и делаем выводы. Были у нас, конечно, и ссоры, и срывы, сын уставал и даже бросалиграть несколько раз, но через три-четыре недели сам просил отвезти его в Федерацию на тренировки.

У спортсмена должен быть график соревнований, заранее нужно просчитывать, где нужен отдых, а когда надо и поднажать. В Федерации за этим стараются следить строго. Вот, к примеру, в сентябре Матвей отдыхает, не играет вообще, к тому же начинается школа, нужно «втянуться» в учебный процесс и дать себе отдых от тренировок.

Фото: Из личного архива; Лига любителей бильярда

— Есть ли секрет, как воспитать в ребенке чемпионский дух?

— Секретов особых нет. Главное — верить в своего ребенка, любить, воспитывать, вкладываться по полной морально, материально.

Ребенок, увлеченный спортом, всегда будет находиться в хорошем, достойном окружении, как, например, в нашей Федерации. Потому и важно, на мой взгляд, развивать в области популяризацию бильярда как интеллектуального вида спорта.

В том, что Матвей стал призером первенств России 2016 и 2018 годов, заслуга, прежде всего, тренеров и всех, кто работает в Федерации бильярдного спорта Оренбургской области. Они вырастили нашего мальчика, всегда шли нам навстречу, когда было совсем трудно, ведь родители многое несут на своих плечах. И огромное им за это спасибо!