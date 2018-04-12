Это серьезная игра, чувак! Как г-н Оливер вынудил Италию презирать «англосаксов»

«Пенальти был, и об этом вы завтра прочтете в газетах» — так однажды один известный (в основном, печально) российский судья парировал возмущение игроков на извечную тему

«пенальти не было». По крайней мере, он проявил чувство юмора. Майклу Оливеру это не удалось, он бы так серьезен, будто лично является флагманом внешней политики

Великобритании, действует в интересах Терезы Мэй , и «его Высокопреосвященства». Показалось даже, он считал, что он и есть та самая субмарина, направленная на боевое задание.

Возможно, пенальти там и был. Хотя я считаю, что Лукас Васкес его «рисовал». Вытянул ручки, ждал контакта, покорно рухнул. Оливер «повелся». Не знаю в точности, что говорил Буффон, даже если и только матом — удалить его в этот момент мог только идиот.

Во всех игровых видах спорта у судей есть негласная обязанность — сохранять смысл игры, ее ценность. Не будет судья, руководствуясь только сухой «буквой правил», выписывать «технари» Леброну Джеймсу (что бы тот ни говорил, а, поверьте, говорит он много) или 5+20 Сидни Кросби. Не должен судья быть главной звездой матча, самым обсуждаемым персонажем.

В футболе это не так. Такое ощущение, что каждый из судей просто мечтает оставить о себе «шлейф улетевшей кометы», чтобы его вспоминали долго, лучше — всегда.

У каждого гениального доктора — есть свое маленькое кладбище. Там те, кому он помочь не сумел. У футбольных арбитров это VIP-кладбища, это просто-таки пантеон похороненных!

Не согласны? Ну давайте вспомним, как Пьерлуиджи Коллина ставил пенальти на 93-й минуте матча Чехия-Германия. Как «Челси» и особенно Михаэль Баллак гоняли по полю Тома—

Хеннинга Эвребе? Сколько ушатов дерма было вылито на Дениза Айтекина после прошлогоднего «камбэка» «Барселоны» (6:1 после 0:4) в той же Лиге чемпионов? Да что там, если вы будете в Манчестере, просто спросите у фанов «Юнайтед», кто такой Джюнейт Чакыр? Или у наших игроков конца 90-х про Вацлава Крондла. Спросите. Отойдя, на всякий случай, подальше.

Не случайно игроки «Ювентуса» после матча вспоминали Виктора Кашшаи и его бригаду, обезумевшую в матче «Реала» и «Баварии» в прошлом сезоне. Мало венгру было славы главного «слепого-2012», проспавшего сначала офсайд в атаке украинской сборной, а потом не заметившего, как мяч побывал за линией ворот, так он спустя 5 лет и четвертьфинал Лиги чемпионов превратил в комедию своего имени.

Майкл Оливер сделал мерзость. Это не поддается ни сомнению, ни обсуждению. Осуждению, кстати, тоже. Есть старая футбольная байка, когда-то ее рассказывали про Андрея Кобелева , но, я уверен, в оригинале она обезличена. Судья ставит пенальти, игрок прессует его — «Ты что, совсем, ****ь, ***й, слепой *******c?». Арбитр, не желая накалять страсти, произносит — «Тут кто-то что-то сказал»? Ответ — «*****ц, он еще и глухой, ****ь!».

Оливер мог остаться могильщиком «Ювентуса», но хотя бы с человеческим лицом. Не стал. Не смог. Не захотел. Это неважно. Он теперь на всю жизнь — человек с «мусорным ведром вместо сердца». Так сказал Буффон. Таких вратарей, как он — мало. Таких судей, как Оливер — очень много. Вот посмотрите, что написал сразу после матча в твиттере комментатор игры Александр Шмурнов

Чувак не имел права удалять Буффона. Перед богом и людьми не имел. Даже если тот сказал все самые страшные и неправильные слова на свете… Но чувак и останется в памяти как чувак. А Буффон — как Буффон…

— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 апреля 2018 г.

Это серьезная игра, чувак! Помните, как Уолтер Собчак, доставая пушку, требовал от Смоки зафиксировать заступ? Так вот, Майкл Оливер такой же (сомневаюсь, что он воевал во Вьетнаме, правда). Он — чувак. А Буффон — это Буффон.

Тренеру «Реала» Зинедину Зидану , как мне показалось, после финального свистка было не по себе. Уж он-то точно знает (привет Марко Матерацци ) что такое — закончить карьеру удалением на последней минуте. И вылететь из турнира еще до того, как успел зайти в душ. Зидан не радовался — ни когда Буффона выгнали прочь, ни когда Криштиану забил свой 120-й гол в Лиге чемпионов (кстати, вот уж кому точно можно было бы не устраивать стриптиз в такой момент). Он проследовал в раздевалку молча. Как ходят на похоронах. В сущности, это они и были.

Собственно, вопрос вообще не в том, вышел бы «Реал» в полуфинал без помощи «маленького человека» Майкла Оливера (который, когда это удобно судьям — представляется как «элемент разметки на поле»). Может, и вышел бы. Вопрос в том, как это случилось. Какие мемы породил его поступок. С этим жить дальше ему. Буффон — чемпион мира, Зидан — тоже, и уже успешный тренер. Они пойдут дальше. Оливер останется.

Здесь не надо думать, что Буффон действовал правильно (как и Зидан 12 лет назад). Речь о другом. «Реал» и «Ювентус» сыграли удивительный матч, концовку которого смазало непонятное решение арбитра.

Почему непонятное? Потому, что твердолобость мировых футбольных чиновников, отрицающих видеоповтор — уже набила оскомину. Видеоповтор — не панацея. Он не заменит живого судью. Никогда. Но он может помочь бедняге Оливеру, в одночасье ставшего врагом всей Италии (а Буффон — достояние национальное), да и не только ее. Если он смотрит повтор, и оставляет свое решение в силе — значит он в нем уверен, и готов клясться на библии. Тогда — для него нет судей.

А сейчас они есть. И имеют полное право судить, ибо видели больше судьи. Я, например, уверен, что после повторов Оливер пенальти бы отменил, и мы бы еще 30 минут наслаждались великолепным футболом. В полных составах.

Однажды известный немецкий тренер Феликс Магат (комментируя гол-фантом, забитый через дырку в сетке) сказал: «То, что предлагается каждому телевизионному зрителю, мгновенные повторы во всех вариантах и со всех ракурсов, недоступно арбитрам. Простого взгляда на монитор было бы достаточно, чтобы избежать фатального для всех участников решения. Теперь вместо этого мы снова мучаемся целыми днями и спорим о фантомных голах. Уже давно этого не должно быть. Как долго мы будем вредить футболу, отказываясь от вспомогательной техники?»

Лучше не скажешь.