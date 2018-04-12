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Турнир по силовому экстриму «Богатырь Байкала» пройдет в Иркутске
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Турнир по силовому экстриму «Богатырь Байкала» пройдет в Иркутске 

Советский спорт 57 минут назад
Фото: Байкал24.ru
В Иркутске впервые в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» пройдет турнир по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала». Соревнования 10 сильнейших спортсменов области начнутся в 13.00 часов 18 апреля на территории выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». Участникам турнира предстоит продемонстрировать свою силу и выполнить сложнейшие силовые упражнения с использованием многокилограммовой штанги усиленной колесами, кантовку покрышки К-700, а также перенос большого колеса от КАМАЗа, буксировку и поднятие спецтехники.
Специальный гость турнира — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Суров из Красноярска. Судья соревнований — мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из сильнейших женщин России и мира в буксировке многотонной техники Оксана Кошелева.
Турнир по силовому экстриму «Богатырь Байкала» — это отличная возможность заявить о себе начинающим спортсменам, а также показать свои силовые возможности уже опытным атлетам. Зрители турнира смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу на приз от ОАО «Сибэкспоцентр».
Организаторами турнира выступают ОАО «Сибэкспоцентр», министерство спорта области, Ассоциация российских силачей, Федерация пауэрлифтинга Иркутской области, Федерация сильнейших атлетов России, Федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области, фитнес-клуб «Атлетика».
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