Турнир по силовому экстриму «Богатырь Байкала» пройдет в Иркутске

В Иркутске впервые в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» пройдет турнир по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала». Соревнования 10 сильнейших спортсменов области начнутся в 13.00 часов 18 апреля на территории выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». Участникам турнира предстоит продемонстрировать свою силу и выполнить сложнейшие силовые упражнения с использованием многокилограммовой штанги усиленной колесами, кантовку покрышки К-700, а также перенос большого колеса от КАМАЗа, буксировку и поднятие спецтехники.

Специальный гость турнира — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Суров из Красноярска. Судья соревнований — мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из сильнейших женщин России и мира в буксировке многотонной техники Оксана Кошелева

Турнир по силовому экстриму «Богатырь Байкала» — это отличная возможность заявить о себе начинающим спортсменам, а также показать свои силовые возможности уже опытным атлетам. Зрители турнира смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу на приз от ОАО «Сибэкспоцентр».