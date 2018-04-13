Екатерина Иванова: как погибла первая советская альпинистка, покорившая Эверест 

Первой женщиной, покорившей высочайшую вершину в мире Эверест, была японка Дзюнко Табей. А среди советских альпинисток пальма первенства принадлежит Екатерине Ивановой. Через 4 года после восхождения на Джомолунгму, Екатерина отправилась на Канченджангу. Там она и осталась навсегда.
Альпинизм как страсть
Катя Иванова (Дорофеева) родилась в 1962 году в обычной семье. Отец ее трудился столяром, а мать — медицинской сестрой. Родное село Кати под названием Платово располагалось в предгорье Алтая, поэтому неудивительно, что она с юности всерьез увлекалась горным туризмом. Даже во время учебы в иркутском институте, где впоследствии девушка получила специальность геолога, она не бросала любимого занятия. Более того на первом курсе ее захватил и альпинизм.
Екатерина довольно быстро достигла определенных и успехов в этом виде, и в 1980-х годах она уже носила звание кандидата в мастера спорта. В 1990 году Иванова абсолютно заслуженно оказалась зачислена в мастера спорта. Ведь именно тогда она поднялась на наиболее высокую вершину Земли — Эверест.
Советская женщина на Эвересте
Тогда Иванова стала одной из участниц «Экспедиции мира», в состав которой, кроме советских спортсменов, входили также американцы и китайцы. Вместе с ней в Тибет отправился и Александр Токарев, вместе с которым Екатерина долгое время тренировалась. Поднимались тремя группами. Иванова и Токарев оказались в последней из них. Тем не менее им удалось обогнать своих предшественников и оказаться в тройке лидеров. 10 мая 1990 года Екатерина Иванова прославилась как первая советская женщина, которой покорился сам Эверест. Первой и последней, а точнее единственной в Советском Союзе.
За это восхождение Иванову наградили новым званием «Заслуженный мастер спорта» и удостоили ордена «За личное мужество». Она получила поздравления не только от тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, но даже от Джорджа Буша.
Ревнивая Канченджанга
Но Иванова на этом не остановилась. Она продолжала восхождения на различные вершины и в 1994 году решила покорить Канченджангу. Это один из трех наивысочайших в мире восьмитысячников, который находится на границе Непала и Индии. Канченджанга очень красива и, по поверьям, обладает женской натурой. Говорят, она очень ревнива, а потому не жалует других женщин. Может, это всего лишь легенда, но советскую альпинистку гора все же не пощадила, впрочем, как и ее коллегу — мужчину.
Напарником Ивановой стал альпинист из Белоруссии Сергей Жвирбля. 9 октября 1994 года по пути на вершину они организовали привал, а уже в начале следующих суток случился снежный обвал. Альпинисты оказались погребены под лавиной. Их долго искали. Однако, к сожалению, спортсменов обнаружить не удалось. Их тела навсегда остались там, в горах, которые они так любили и без которых жить не могли.
На тот момент Екатерине Ивановой было всего 32 года. У нее осталась 3-хлетняя дочь Ульяна.