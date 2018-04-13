Екатерина Иванова: как погибла первая советская альпинистка, покорившая Эверест

Первой женщиной, покорившей высочайшую вершину в мире Эверест, была японка Дзюнко Табей. А среди советских альпинисток пальма первенства принадлежит Екатерине Ивановой . Через 4 года после восхождения на Джомолунгму, Екатерина отправилась на Канченджангу. Там она и осталась навсегда.

Альпинизм как страсть

Катя Иванова (Дорофеева) родилась в 1962 году в обычной семье. Отец ее трудился столяром, а мать — медицинской сестрой. Родное село Кати под названием Платово располагалось в предгорье Алтая, поэтому неудивительно, что она с юности всерьез увлекалась горным туризмом. Даже во время учебы в иркутском институте, где впоследствии девушка получила специальность геолога, она не бросала любимого занятия. Более того на первом курсе ее захватил и альпинизм.

Екатерина довольно быстро достигла определенных и успехов в этом виде, и в 1980-х годах она уже носила звание кандидата в мастера спорта. В 1990 году Иванова абсолютно заслуженно оказалась зачислена в мастера спорта. Ведь именно тогда она поднялась на наиболее высокую вершину Земли — Эверест.

Советская женщина на Эвересте

Тогда Иванова стала одной из участниц «Экспедиции мира», в состав которой, кроме советских спортсменов, входили также американцы и китайцы. Вместе с ней в Тибет отправился и Александр Токарев , вместе с которым Екатерина долгое время тренировалась. Поднимались тремя группами. Иванова и Токарев оказались в последней из них. Тем не менее им удалось обогнать своих предшественников и оказаться в тройке лидеров. 10 мая 1990 года Екатерина Иванова прославилась как первая советская женщина, которой покорился сам Эверест. Первой и последней, а точнее единственной в Советском Союзе.

За это восхождение Иванову наградили новым званием «Заслуженный мастер спорта» и удостоили ордена «За личное мужество». Она получила поздравления не только от тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева , но даже от Джорджа Буша

Ревнивая Канченджанга

Но Иванова на этом не остановилась. Она продолжала восхождения на различные вершины и в 1994 году решила покорить Канченджангу. Это один из трех наивысочайших в мире восьмитысячников, который находится на границе Непала и Индии. Канченджанга очень красива и, по поверьям, обладает женской натурой. Говорят, она очень ревнива, а потому не жалует других женщин. Может, это всего лишь легенда, но советскую альпинистку гора все же не пощадила, впрочем, как и ее коллегу — мужчину.

Напарником Ивановой стал альпинист из Белоруссии Сергей Жвирбля. 9 октября 1994 года по пути на вершину они организовали привал, а уже в начале следующих суток случился снежный обвал. Альпинисты оказались погребены под лавиной. Их долго искали. Однако, к сожалению, спортсменов обнаружить не удалось. Их тела навсегда остались там, в горах, которые они так любили и без которых жить не могли.

На тот момент Екатерине Ивановой было всего 32 года. У нее осталась 3-хлетняя дочь Ульяна.