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Виктор Резников станет новым генеральным директором «Лады»
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Виктор Резников станет новым генеральным директором «Лады» 

Чемпионат.com 56 минут назад
Как стало известно «Чемпионату», на должность генерального директора «Лады» назначен Виктор Резников. На этом посту он сменил Владимира Вдовина.
Резников в сезоне-2017/18 являлся генеральным директором клуба ВХЛ ХК «ЦСК ВВС», который занял последнее место в регулярном чемпионате. Ранее он являлся руководителем спортивного комплекса (плавательного) филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, Самара).
«Лада» решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги была исключена из состава участников лиги. Следующий сезон клуб из Тольятти, скорее всего, проведёт в ВХЛ. На данный момент «Лада» не подала документы для участия в чемпионате.
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