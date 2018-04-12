В Орёл на «Dаnce history» приедет легендарный танцор Луксор

Кубок Орловской области по современным танцевальным направлениям черлидинга пройдёт в Орле 15 апреля.

В Конгресс-холе ТМК «Гринн» соберутся лучшие танцоры и коллективы из Орла, Москвы и Московской области, Брянска, Тулы и других городов. По информации организаторов, специальным гостем «Dаnce history — bellydance» станет вип-судья, танцор мужского восточного танца Луксор. Вадим Бондаренко из Санкт-Петербурга является одним из самых ярких российских танцоров стиля ориенталь.

Вадим, учился на факультете востоковедения, ему пророчили карьеру дипломата, но его хобби изменило его судьбу и стало его основной профессией. Он знает 6 языков, а свои первые уроки по танцу живота получил в Турции, находясь там на практике. В 2007-м году Луксор стал чемпионом Европы, а в 2010-м чемпионом Мира по танцу живота.

Танцевальные направления на конкурсе будут представлены на двух сценических площадках: восточные танцы и сценические танцы, стрит-данс и чирлидинг.

Борьба за призовые места и награды начнётся уже в 10 часов утра и продолжится до самого вечера. Организаторы подготовили для участников оригинальные кубки, дипломы и призы от спонсоров. Супер-призом станет участие в составе сборной Орловской области во Всемирной Танцевальной Олимпиаде-2018 в Москве. Несколько лучших танцоров по получат финансовую поддержку от организаторов.

В состав жюри вошли представители Москвы и Московской области, Брянска и Ижевска — квалифицированные судьи ОРТО. Они будут оценивать выступления танцоров по следующим номинациям: Танцевальное шоу, Эстрадный танец, Акробатический танец, Модерн-Джаз, Народный танец, Классический танец (балет, деми-классика), Latin-show, Street — show, Oriental/BellyDance (классика, фолк, табла, шоу), Диско, Диско-слоу, Хип — хоп, Джаз — фанк, различные направления черлидинга и чирспорта.