Ещё
В Орёл на «Dаnce history» приедет легендарный танцор Луксор
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орёл на «Dаnce history» приедет легендарный танцор Луксор 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Кубок Орловской области по современным танцевальным направлениям черлидинга пройдёт в Орле 15 апреля.
В Конгресс-холе ТМК «Гринн» соберутся лучшие танцоры и коллективы из Орла, Москвы и Московской области, Брянска, Тулы и других городов. По информации организаторов, специальным гостем «Dаnce history — bellydance» станет вип-судья, танцор мужского восточного танца Луксор. Вадим Бондаренко из Санкт-Петербурга является одним из самых ярких российских танцоров стиля ориенталь.
Вадим, учился на факультете востоковедения, ему пророчили карьеру дипломата, но его хобби изменило его судьбу и стало его основной профессией. Он знает 6 языков, а свои первые уроки по танцу живота получил в Турции, находясь там на практике. В 2007-м году Луксор стал чемпионом Европы, а в 2010-м чемпионом Мира по танцу живота.
Танцевальные направления на конкурсе будут представлены на двух сценических площадках: восточные танцы и сценические танцы, стрит-данс и чирлидинг.
Борьба за призовые места и награды начнётся уже в 10 часов утра и продолжится до самого вечера. Организаторы подготовили для участников оригинальные кубки, дипломы и призы от спонсоров. Супер-призом станет участие в составе сборной Орловской области во Всемирной Танцевальной Олимпиаде-2018 в Москве. Несколько лучших танцоров по получат финансовую поддержку от организаторов.
В состав жюри вошли представители Москвы и Московской области, Брянска и Ижевска — квалифицированные судьи ОРТО. Они будут оценивать выступления танцоров по следующим номинациям: Танцевальное шоу, Эстрадный танец, Акробатический танец, Модерн-Джаз, Народный танец, Классический танец (балет, деми-классика), Latin-show, Street — show, Oriental/BellyDance (классика, фолк, табла, шоу), Диско, Диско-слоу, Хип — хоп, Джаз — фанк, различные направления черлидинга и чирспорта.
Сообщение В Орёл на «Dаnce history» приедет легендарный танцор Луксор появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орлу предложили стать «Лучшим торговым городом» Ни рубля из бюджета: Грымов показал, каким нужно видеть Орел Клычков обязал своих чиновников меньше болтать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото71
В WADA заявили о взятке России71
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение