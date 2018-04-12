В префектуре Западного административного округа состоялся пленум Совета ветеранов

На пленуме заслушали ответственного секретаря Совета ветеранов ЗАО Людмилу Токарчук, председателя ревизионной комиссии района Дорогомилово Валентину Куренкову, председателя комиссии по организационно-методической работе Раису Зачёсову и других.

В префектуре Западного административного округа состоялся пленум Совета ветеранов. Открыл собрание Виталий Скрябин, председатель окружного Совета ветеранов, генерал лейтенант в отставке. Виталий Александрович поблагодарил за работу советы ветеранов всех районов за прошедшую выборную кампанию: «Спасибо вам огромное, уважаемые единомышленники. Вы провели хорошую работу в своих районах. Власть и ветераны должны быть рука об руку. Впереди выборы мэра Москвы. Мы не должны сдавать позиции».

Скрябин передал слово Светлане Бутюгиной, начальнику по социальной работе в префектуре. Светлана Вячеславовна от имени префекта Алексея Александрова и его заместителя и Марии Петросян, а также от себя лично поблагодарила Совет ветеранов за командную работу в выборной кампании президента РФ. «Ваш вклад очень важен. Спасибо за взаимодействие с префектурой», — сказала она.

Виталий Скрябин наградил заслуженных (каждого в своей деятельности) людей «орденом» 100 летие-Красной Армии и Красного флота». Наградили: Дениса Лыткина, председателя Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, Юрия Трошина, первого заместителя председателя Совета ветеранов ЗАО, Бориса Красильникова, руководителя пресс-центра Совета ветеранов, Сергея Серова , председателя Совета ветеранов по патриотическо-воспитательной работе молодёжи, Евгения Бунчина, председателя Совета ветеранов района Внуково Евгения Волкова , председателя Совета ветеранов завода Хруничева.

При награждении председателя ветеранской организации завода Хруничева, Евгений Дмитриевич сделал подарок музею Совета ветеранов района Внуково: красивый макет гражданского ракетоносителя. Завершая церемонию награждения, Скрябин сказал: «Пусть награда эта будет для вас не последней».

После награждения передали слово ответственному секретарю Совета ветеранов ЗАО Людмиле Токарчук. Она сделала доклад о работе с ветеранским движением. Людмила Викторовна сказала очень важные слова: «Всегда нужно терпеливо выслушать каждого».

Председатель ревизионной комиссии района Дорогомилово Валентина Куренкова рассказала о задачах ветеранов района. Раиса Зачёсова, председатель комиссии по организационно-методической работе, подробно рассказала об отчетно-выборном собрании в ветеранских первичках ЗАО. «Условия новых положений Устава, очень помогает в этой работе», — сказала Раиса Евдокимовна.

Виталий Скрябин подчеркнул: «Работа с населением — одна из важных, она должна стоять у всех на первом месте. И особое место в этом занимает привлечение молодёжи».

Денис Лыткин сказал: «Огромное спасибо, что вы, ветераны, есть, что служите примером для нас, молодых. Мы будем помогать всеми нашими ресурсами, которые есть у нас в районных исполкомах партии „Единая Россия“ , в молодёжных организациях, у депутатов разных уровней. Вместе мы можем больше».