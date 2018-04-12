На пленуме заслушали ответственного секретаря Совета ветеранов ЗАО Людмилу Токарчук, председателя ревизионной комиссии района Дорогомилово Валентину Куренкову, председателя комиссии по организационно-методической работе Раису Зачёсову и других.
В префектуре Западного административного округа состоялся пленум Совета ветеранов. Открыл собрание Виталий Скрябин, председатель окружного Совета ветеранов, генерал лейтенант в отставке. Виталий Александрович поблагодарил за работу советы ветеранов всех районов за прошедшую выборную кампанию: «Спасибо вам огромное, уважаемые единомышленники. Вы провели хорошую работу в своих районах. Власть и ветераны должны быть рука об руку. Впереди выборы мэра Москвы. Мы не должны сдавать позиции».
Скрябин передал слово Светлане Бутюгиной, начальнику по социальной работе в префектуре. Светлана Вячеславовна от имени префекта Алексея Александрова и его заместителя и Марии Петросян, а также от себя лично поблагодарила Совет ветеранов за командную работу в выборной кампании президента РФ. «Ваш вклад очень важен. Спасибо за взаимодействие с префектурой», — сказала она.
Виталий Скрябин наградил заслуженных (каждого в своей деятельности) людей «орденом» 100 летие-Красной Армии и Красного флота». Наградили: Дениса Лыткина, председателя Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, Юрия Трошина, первого заместителя председателя Совета ветеранов ЗАО, Бориса Красильникова, руководителя пресс-центра Совета ветеранов, Сергея Серова, председателя Совета ветеранов по патриотическо-воспитательной работе молодёжи, Евгения Бунчина, председателя Совета ветеранов района Внуково, Евгения Волкова, председателя Совета ветеранов завода Хруничева.
При награждении председателя ветеранской организации завода Хруничева, Евгений Дмитриевич сделал подарок музею Совета ветеранов района Внуково: красивый макет гражданского ракетоносителя. Завершая церемонию награждения, Скрябин сказал: «Пусть награда эта будет для вас не последней».
После награждения передали слово ответственному секретарю Совета ветеранов ЗАО Людмиле Токарчук. Она сделала доклад о работе с ветеранским движением. Людмила Викторовна сказала очень важные слова: «Всегда нужно терпеливо выслушать каждого».
Председатель ревизионной комиссии района Дорогомилово Валентина Куренкова рассказала о задачах ветеранов района. Раиса Зачёсова, председатель комиссии по организационно-методической работе, подробно рассказала об отчетно-выборном собрании в ветеранских первичках ЗАО. «Условия новых положений Устава, очень помогает в этой работе», — сказала Раиса Евдокимовна.
Виталий Скрябин подчеркнул: «Работа с населением — одна из важных, она должна стоять у всех на первом месте. И особое место в этом занимает привлечение молодёжи».
Денис Лыткин сказал: «Огромное спасибо, что вы, ветераны, есть, что служите примером для нас, молодых. Мы будем помогать всеми нашими ресурсами, которые есть у нас в районных исполкомах партии „Единая Россия“, в молодёжных организациях, у депутатов разных уровней. Вместе мы можем больше».
Руководитель пресс-центра Совета ветеранов Борис Красильников объявил, что пресс-центр Совета обновлен, в его состав вошли: Денис Лыткин и Наталья Мельяновская. В ряды Совета ветеранов вошла также новый ответственный секретарь из Можайского района Ольга Синицына. Заседания пленума прошло продуктивно, в деловой атмосфере.