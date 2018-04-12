Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку «Водоканала» и Академии легкой атлетики

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала финансовую проверку ГУП «Водоканал» — крупнейшего в городе предприятия, которое обеспечивает водоснабжением и водоотведением сотни жилых домов и организаций.

В этом году «Водоканал» планирует построить и реконструировать около 140 километров водопроводных и канализационных сетей. Также предприятие планирует приступить к реконструкции завода сжигания на Центральной станции аэрации, начать второй этап реконструкции Северной станции аэрации, а также разработать проект второй нитки главного канализационного коллектора северной части города. Генеральным директором «Водоканала» является Евгений Целиков , до октября 2016 года этот пост занимал Феликс Кармазинов

В 2016 году из средств бюджета Санкт-Петербурга «Водоканалу» было выделено более 3,9 миллиардов рублей, в 2017 — более 7,2 миллиардов рублей, в 2018 планируется направить более 3,7 миллиардов рублей. В ходе проверки ревизоры Контрольно-счетной палаты проинспектируют финансово-хозяйственную деятельность «Водоканала» в 2016, 2017 и 2018 годах.

Также КСП приступила к проверке Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга — спортивной школы олимпийского резерва, подведомственной Комитету по физической культуре и спорту.

Академия располагается в самом центре Санкт-Петербурга, в здании Зимнего стадиона на Манежной площади. Государственное учреждение является одним из ведущих центров подготовки олимпийских чемпионов и мировых рекордсменов. Руководит школой мастер спорта по волейболу, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Юрий Лелюшкин.

Бюджет учреждения в 2016 году составил более 138 миллионов рублей, в 2017 году — более 165 миллионов рублей. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверит финансово-хозяйственную деятельность Академии в 2016, 2017 и 2018 годах. Добавим, аудит учреждения проводится впервые с момента его создания.