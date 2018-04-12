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Полл: «Оливер правильно отсудил в Мадриде»
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Полл: «Оливер правильно отсудил в Мадриде» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Известный британский арбитр Грэм Полл прокомментировал работу Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом» (1:3).
"Майкл только в январе перешел в элитную группу арбитров, однако оправдал это решение очень правильным судейством в Мадриде. Оливер оказался смелым и поставил пенальти, который вывел «Реал» в полуфинал. Судья не остановился на этом, сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивный протест", — цитирует Полла Daily Mail.
"Реал" переиграл «Ювентус» по сумме двухматчевого противостояния со счетом 4:3.
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