Полл: «Оливер правильно отсудил в Мадриде»

"Майкл только в январе перешел в элитную группу арбитров, однако оправдал это решение очень правильным судейством в Мадриде. Оливер оказался смелым и поставил пенальти, который вывел «Реал» в полуфинал. Судья не остановился на этом, сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивный протест", — цитирует Полла Daily Mail.

"Реал" переиграл «Ювентус» по сумме двухматчевого противостояния со счетом 4:3.