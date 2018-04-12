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Будущий клуб НХЛ из Сиэтла обрел президента
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Будущий клуб НХЛ из Сиэтла обрел президента 

Советский спорт 2 часа назад
Он младший брат Тима Лайуики, главы компании Oak View Group, которая занимается реконструкцией стадиона KeyArena. На нем команда из Сиэтла должна проводить домашние матчи.
"Я всегда верил в болельщиков из Сиэтла, — сказал Тод Лайуики. — Жители — главное достояние города, а команды — главное достояние лиги".
Тод Лайуики был руководителем НФЛ и покинул этот пост в марте. До работы в НФЛ, он руководил клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Инициативная группа во главе с кинопродюсером Джерри Брукхаймером и инвестором Дэвидом Бондерманом подала заявку на вступление в лигу и 1 марта провела в Сиэтле пробную продажу абонементов. В первые 12 минут было получено 10 000 депозитов. В общей сложности 25 000 человек внесли деньги.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что вступление в лигу обойдется новой команде в $650 млн «Вегас Голден Найтс», начавший играть в лиге в этом сезоне, заплатил $500 млн за право стать 31-й командой НХЛ.
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