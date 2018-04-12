Будущий клуб НХЛ из Сиэтла обрел президента 

Он младший брат Тима Лайуики, главы компании Oak View Group, которая занимается реконструкцией стадиона KeyArena. На нем команда из Сиэтла должна проводить домашние матчи.
"Я всегда верил в болельщиков из Сиэтла, — сказал Тод Лайуики. — Жители — главное достояние города, а команды — главное достояние лиги".
Тод Лайуики был руководителем НФЛ и покинул этот пост в марте. До работы в НФЛ, он руководил клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Инициативная группа во главе с кинопродюсером Джерри Брукхаймером и инвестором Дэвидом Бондерманом подала заявку на вступление в лигу и 1 марта провела в Сиэтле пробную продажу абонементов. В первые 12 минут было получено 10 000 депозитов. В общей сложности 25 000 человек внесли деньги.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что вступление в лигу обойдется новой команде в $650 млн «Вегас Голден Найтс», начавший играть в лиге в этом сезоне, заплатил $500 млн за право стать 31-й командой НХЛ.