Пять клубов НХЛ для Олега Знарка

Вам не верится? Нам тоже.

Нет, мы не сошли с ума. И несколько раз проверили, что вчера было не 1 апреля. Так что когда один из самых авторитетных инсайдеров в Северной Америке Эллиотт Фридман писал о возможном переезде Олега Знарка в НХЛ, он, наверное, не шутил. Что-то же за этим слухом должно быть?

Может быть, пока ещё главный тренер СКА и сборной России вдохновился примером своего коллеги из Швеции Рикарда Грёнборга , который тоже хочет попробовать свои силы в Америке?

Может быть, Знарок, завоевавший со сборной России и в КХЛ всё, что можно, решил поставить себе новый вызов?

Как бы то ни было, поддадимся безумным фантазиям и попробуем представить, в каких клубах НХЛ мог бы оказаться Олег Валерьевич.

«Вашингтон Кэпиталз»

Один из самых очевидных вариантов. Там капитанит Овечкин, который находится в прекрасных отношениях со Знарком. Они вместе работали в «Динамо» в локаутный сезон, Александр Великий всегда приезжает в сборную по первому зову. А Знарок под него всегда держит место в заявке на чемпионат мира.

Овечкину и раньше приписывали, что он благодаря своему авторитету может заставить руководство клуба убрать неугодного тренера. Контракт с нынешним наставником Барри Тротцем пока не продлён, чем не повод для сплетен?

«Коламбус Блю Джекетс»

Джона Тортореллу и раньше сравнивали с Олегом Знарком по манере поведения, иногда переходящей грань, и взрывному характеру. Эти двое могли бы сработаться. Тем более Тортс в последнее время успокоился, давно не пытался прорваться в чужие раздевалки, не бросался с криками на судей, не оскорблял соперников и не ругался матом.

Знарок мог бы стать его помощником, общий язык они бы нашли даже несмотря на то, что Олег Валерьевич не говорит по-английски.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Туда, по слухам, собрался Илья Ковальчук . Может, он замолвит словечко за своего бывшего наставника? «Рейнджерс» активно ищут нового тренера после провального сезона и последовавшего за ним увольнения Алена Виньо

«Синерубашечники» последний раз выигрывали кубок под началом Железного Майка Кинэна . Им нужна твёрдая рука, а не обходительный Виньо.

Ну и как не провести параллели между величественным Санкт-Петербургом и блистательным Нью-Йорком, и между поразительно похожей формой «Рейнджерс» и СКА.

Не будем забывать, что в «Рейнджерс» уже есть трое россиян — Бучневич, Наместников и Георгиев. А в СКА остаются ещё двое проспектов клуба — Игорь Шестёркин Егор Рыков . Солидная могла бы собраться диаспора в Нью-Йорке!

«Монреаль Канадиенс»

Если у «Монреаля» ничего не получается, может, попробовать сделать противоположное? Россиян в клубе, правда, не осталось, кроме Никиты Щербака и русскоязычного американца Алекса Гальченюка. Но можно набрать новых.

«Филадельфия Флайерз»

Прошли времена, когда команду из города братской любви все боялись. Некогда «Хулиганы с Брод Стрит» держали в страхе всю лигу и выигрывали кубки, а сейчас без борьбы терпят разгром 0:7 от заклятого противника «Питтсбурга». Пришла пора возродить былые традиции?