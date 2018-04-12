Пять клубов НХЛ для Олега Знарка 

Вам не верится? Нам тоже.
Нет, мы не сошли с ума. И несколько раз проверили, что вчера было не 1 апреля. Так что когда один из самых авторитетных инсайдеров в Северной Америке Эллиотт Фридман писал о возможном переезде Олега Знарка в НХЛ, он, наверное, не шутил. Что-то же за этим слухом должно быть?
Может быть, пока ещё главный тренер СКА и сборной России вдохновился примером своего коллеги из Швеции Рикарда Грёнборга, который тоже хочет попробовать свои силы в Америке?
Может быть, Знарок, завоевавший со сборной России и в КХЛ всё, что можно, решил поставить себе новый вызов?
Как бы то ни было, поддадимся безумным фантазиям и попробуем представить, в каких клубах НХЛ мог бы оказаться Олег Валерьевич.
«Вашингтон Кэпиталз»
Один из самых очевидных вариантов. Там капитанит Овечкин, который находится в прекрасных отношениях со Знарком. Они вместе работали в «Динамо» в локаутный сезон, Александр Великий всегда приезжает в сборную по первому зову. А Знарок под него всегда держит место в заявке на чемпионат мира.
Овечкину и раньше приписывали, что он благодаря своему авторитету может заставить руководство клуба убрать неугодного тренера. Контракт с нынешним наставником Барри Тротцем пока не продлён, чем не повод для сплетен?
«Коламбус Блю Джекетс»
Джона Тортореллу и раньше сравнивали с Олегом Знарком по манере поведения, иногда переходящей грань, и взрывному характеру. Эти двое могли бы сработаться. Тем более Тортс в последнее время успокоился, давно не пытался прорваться в чужие раздевалки, не бросался с криками на судей, не оскорблял соперников и не ругался матом.
Знарок мог бы стать его помощником, общий язык они бы нашли даже несмотря на то, что Олег Валерьевич не говорит по-английски.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Туда, по слухам, собрался Илья Ковальчук. Может, он замолвит словечко за своего бывшего наставника? «Рейнджерс» активно ищут нового тренера после провального сезона и последовавшего за ним увольнения Алена Виньо.
«Синерубашечники» последний раз выигрывали кубок под началом Железного Майка Кинэна. Им нужна твёрдая рука, а не обходительный Виньо.
Ну и как не провести параллели между величественным Санкт-Петербургом и блистательным Нью-Йорком, и между поразительно похожей формой «Рейнджерс» и СКА.
Не будем забывать, что в «Рейнджерс» уже есть трое россиян — Бучневич, Наместников и Георгиев. А в СКА остаются ещё двое проспектов клуба — Игорь Шестёркин и Егор Рыков. Солидная могла бы собраться диаспора в Нью-Йорке!
«Монреаль Канадиенс»
Не можете представить, чтобы франкофоны пригласили тренером человека, который даже по-английски не говорит? Мы тоже. Но безумствовать, так безумствовать! Клод Жюльен ничего не смог сделать с командой в этом сезоне, а летом шутили, что он выжил практически всех русских игроков — Александра Радулова, Андрея Маркова, Алексея Емелина и даже Михаила Сергачёва. О том, что Жюльен не любит русских, говорил и известный агент Дэн Мильштейн.
Если у «Монреаля» ничего не получается, может, попробовать сделать противоположное? Россиян в клубе, правда, не осталось, кроме Никиты Щербака и русскоязычного американца Алекса Гальченюка. Но можно набрать новых.
«Филадельфия Флайерз»
Прошли времена, когда команду из города братской любви все боялись. Некогда «Хулиганы с Брод Стрит» держали в страхе всю лигу и выигрывали кубки, а сейчас без борьбы терпят разгром 0:7 от заклятого противника «Питтсбурга». Пришла пора возродить былые традиции?