Сверху видно все: за кого болеют в космосе?

В день космонавтики «Советский спорт» решил вспомнить, за кого болели советские и болеют российские космонавты.

Болел за ЦСКА. Иосиф Кобзон вспоминает в своих мемуарах: «Весной 1968 года я собирался на очередные гастроли. Дня за три до моего отъезда в гостинце „Юность“ был вечер Госстроя СССР. На вечере среди приглашенных гостей были и мы с Гагариным. Помню, стояли с Юрой в фойе концертного зала гостиницы и смотрели по телевизору хоккей. Играли ЦСКА и „Динамо“. Я сам болельщик »Спартака» , но поспорил тогда, что выиграет «Динамо». Хотелось мне подразнить его, страстно болевшего за армейцев. Поспорили на бутылку коньяка. Я проиграл. ЦСКА победил. Договорились распить коньяк после моих гастролей. Но на них я узнал о его гибели».

2. Валерий Федорович Быковский (род. 1934), в первом полете установил рекорд одиночного пребывания на орбите. Космонавт номер пять в СССР и номер девять в мире.

Три космических полета. Болельщик киевского «Динамо». Во время поездки космонавта по Великобритании в 1967 году английские газеты захлебывались от восторга не только от его рассказов о космических путешествиях, но и от его познаний в мировом футболе. В хоккее всегда болел за ЦСКА.

3. Борис Борисович Егоров (1937 — 1994), первый врач-космонавт. Космонавт номер девять в СССР и номер тринадцать в мире.

С детства был увлечен медициной и футболом. Болельщик московского «Спартака». Его часто видели на стадионе с первыми красавицами советского кино. Как писал в своих воспоминаниях Михаил Ребров, автор книги про первый отряд космонавтов: «Врач Борис Егоров по-мальчишески лихо болеет за московский „Спартак“, увлекается альпинизмом и не упустит возможности прокатиться с ветерком на мотоцикле».

4. Виктор Васильевич Горбатко (род. 1934), участник первой шахматной партии «Космос-Земля». Космонавт номер двадцать один в СССР и сорок три в мире.

«Давным-давно я болел за команду ВВС. А после того как ее разогнали, переключился на ЦСКА. И по сей день остаюсь армейским болельщиком».

5. Георгий Михайлович Гречко (1931-2017), в третьем полете стал самым пожилым космонавтом, побывавшем на орбите, на тот момент. Космонавт номер тридцать четыре в СССР и номер семьдесят пять в мире.

В первом полете, вместе с космонавтом Губаревым получил позывной «Зенит» . Георгий Михайлович описал этот момент в своих мемуарах: «Мне — ленинградцу, болельщику „Зенита“, достался соответствующий позывной. Я давно живу в Москве, но и сегодня радуюсь победам „Зенита“, который в последние годы играет очень неплохо».

6. Виктор Петрович Савиных (род. 1940), участник самого технически сложного полета в истории отечественной космонавтики. Пятидесятый космонавт СССР и сотый в мире.

Член-корреспондент РАН , дважды Герой Советского Союза, неоднократно в своих интервью говорил о том, что болеет за московское «Динамо», особенно следит за матчами КХЛ.

7. Юрий Иванович Маленченко (род. 1961), сыграл первую космическую свадьбу. Семьдесят восьмой космонавт в истории СССР и России и триста восьмой в мире.

С 2001 года болеет за «Зенит». В 2007 году прямо из космоса поздравил команду с чемпионством. После возвращения с орбиты передал клубу шарф, вымпел и футболку Анатолия Тимощука , которые были с ним в полете. «Обычно нам разрешают взять не больше полутора килограммов личных вещей. Обычно это самое дорогое. Для меня это стала символика любимого клуба».

8. Олег Дмитриевич Кононенко (род. 1964), участник полета новичков, все члены экипажа летели первый раз в космос. Сто второй восьмой космонавт в истории СССР и России и четыреста семьдесят третий космонавт в мире.

«Я всегда рад возможности посмотреть футбол на стадионе, а не по телевизору. Дома, в Звёздном городке, мы всей семьей смотрим матчи «Крылья Советов» и сборной, поддерживаем любимых игроков. С нетерпением жду момента, когда сможем болеть за наших на «Самара Арене».

9. Сергей Николаевич Рязанский (род. 1974), рекорд по пребыванию в открытом космосе в российских скафандрах. Сто семнадцатый космонавт в истории СССР и России и пятьсот тридцать пятый в мире.

«Я вырос в московском дворе. Мои друзья и я болели за тот великий «Спартак» романцевской эпохи. За команду, по-моему, болели все, включая стареньких бабушек, но это была запоминающаяся эпоха, запоминающиеся зрелище». Передал в дар спартаковскому музею вымпел «Спартака», который был с ним на орбите.

10. Олег Германович Артемьев (род. 1970), участвовал в «Тотальном диктанте», находясь на орбите. Сто восемнадцатый космонавт в истории СССР и России и пятьсот тридцать седьмой в мире.

Во время космического путешествия на орбите вместе с космонавтом был флаг хоккейного клуба «Трактор» и герб Челябинской области. Все это Олег Германович передал в дар хоккейному музею свой любимой команды, после возвращения на Землю. «Одно дело смотреть по телевизору, а другое дело своими глазами. Эмоции перехлестывают через край. Есть команда, которая играет на льду, а есть команда, которая за бортиком — на трибунах. Я понял, из-за чего люди ходят на такие мероприятия. Раньше я не понимал этот болельщицкий дух».