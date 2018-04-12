Депутат Метелкин возглавит «Владимир»

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление о назначении директором нового муниципального ледового дворца спорта на проспекте Ленина депутата горсовета Алексея Метелкина . До последнего времени он работал директором другого муниципального учреждения — детско-юношеского центра «Молодежный» в Добром.

Выбор Шохина, конечно, не случаен. Алексей Метелкин — один из самых именитых и уважаемых спортфункционеров не только в областном центре, но и в 33 регионе. Чемпион России и Европы по греко-римской борьбе дважды признавался лучшим спортсменом города Владимира.

В 2015 году Метелкин был выдвинут «Единой России» в депутаты горсовета по округу №9, где одержал победу, набрав 47% голосов.

Питерская фирма «МНК-ГРУПП» должна построить ледовый дворец к началу будущего учебного года, то есть к сентябрю 2018-го. На строительство ледового дворца из бюджетов трех уровней было выделено почти 400 млн рублей. Дворец в первую очередь рассчитан на жителей юго-западного района, где наблюдается острая нехватка спортивных сооружений.

В марте мэрия объявила конкурс на выбор лучшего названия нового ледового дворца. Более тысячи человек проголосовало за название «Мономах-Арена», однако члены жюри все-таки решили назвать дворец менее оригинально — «Владимир». По их мнению, данная вывеска, подсвеченная неоном, будет очень красиво смотреться при въезде в город со стороны Москвы.

Алексею Метелкину предстоит огромный объем работы. Ему поручено взаимодействовать с генподрядчиком на всех этапах строительства, подготовить проект устава ледового дворца, подобрать и нанять на работу штат, включая тренеров.