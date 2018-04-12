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Депутат Метелкин возглавит «Владимир»
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Депутат Метелкин возглавит «Владимир» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление о назначении директором нового муниципального ледового дворца спорта на проспекте Ленина депутата горсовета Алексея Метелкина. До последнего времени он работал директором другого муниципального учреждения — детско-юношеского центра «Молодежный» в Добром.
Выбор Шохина, конечно, не случаен. Алексей Метелкин — один из самых именитых и уважаемых спортфункционеров не только в областном центре, но и в 33 регионе. Чемпион России и Европы по греко-римской борьбе дважды признавался лучшим спортсменом города Владимира.
В 2015 году Метелкин был выдвинут «Единой России» в депутаты горсовета по округу №9, где одержал победу, набрав 47% голосов.
Питерская фирма «МНК-ГРУПП» должна построить ледовый дворец к началу будущего учебного года, то есть к сентябрю 2018-го. На строительство ледового дворца из бюджетов трех уровней было выделено почти 400 млн рублей. Дворец в первую очередь рассчитан на жителей юго-западного района, где наблюдается острая нехватка спортивных сооружений.
В марте мэрия объявила конкурс на выбор лучшего названия нового ледового дворца. Более тысячи человек проголосовало за название «Мономах-Арена», однако члены жюри все-таки решили назвать дворец менее оригинально — «Владимир». По их мнению, данная вывеска, подсвеченная неоном, будет очень красиво смотреться при въезде в город со стороны Москвы.
Алексею Метелкину предстоит огромный объем работы. Ему поручено взаимодействовать с генподрядчиком на всех этапах строительства, подготовить проект устава ледового дворца, подобрать и нанять на работу штат, включая тренеров.
Скорее всего, после открытия нового дворца в него переедет детская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Сегодня она базируется в частном ледовом дворце «Полярис», принадлежащем бывшему депутату горсовета Алексею Андрееву, владельцу и руководителю строительной компании «Игротек». Занятия детей в школе обходятся в копеечку. За час льда городу приходится платить от 10 тысяч рублей, и то данная стоимость аренды является «льготной», она была установлена путем переговоров собственника с муниципальными властями и депутатами еще в 2015 году. Занятия юных спортсменов на льду муниципального дворца позволит сэкономить для бюджета города сотни тысяч рублей ежегодно.
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