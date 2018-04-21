Мутко: новый стадион в Самаре точно будет одним из лучших в России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о новом стадионе в Самаре, который был построен к чемпионату мира — 2018.

«Есть ощущение, что грядёт мировое событие в Самаре. Мы находимся в самой активной стадии подготовки к чемпионату миру. По большому счёту он уже начинается. Идут первые тестовые матчи, запускается инфраструктуру. Могу сказать, что в Самаре все строительные работы завершены. 28 апреля будет первый тестовый матч. Поздравляю болельщиков Самары, жителей региона. Стадиону хочется пожелать долгой жизни. Осталась неделя до первого матча. Предстоит большая работа. Она связана с уборкой, маркировкой, навигацией. Звук, свет надо настраивать. Благоустройство территории. Ещё много работы, но объект готов. В Самаре появился замечательный стадион. Надеюсь, ему будет соответствовать другая инфраструктура. И игра «Крыльев Советов», которые сейчас борются за право выйти в РФПЛ.

Приглашаю всех на первый тестовый матч. Попробуем сделать, чтобы всё было удобно. Но будем учитывать и все замечания. Строители проделали огромную работу. Мы много говорили про этот стадион с точки зрения его комфорта, уюта. Он имеет большие перспективы. Здесь многое можно развернуть помимо футбола. Очень хорошо выбрано место. Можно развить спортивный, культурный, деловой центр. Хочется пожелать, чтобы здесь было уютно, комфортно. Чтобы люди приходили семьями. Стадион будет одним из лучших в стране — это точно», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.