Ещё
Барнаульский конькобежец привёз «серебро» с чемпионата России?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барнаульский конькобежец привёз «серебро» с чемпионата России? 

АиФ — Алтай 38 минут назад
Виктор Муштаков завершил сезон выступлением на чемпионате России в Москве.
Соревнования прошли в последние дни марта. Спортсмены спорили за награды в многоборье. Для нашего земляка это были последние официальные старты текущего сезона.
В первый день Виктор Муштаков стал вторым и на 500 метрах (35,87 секунды), и на дистанции в один километр (1 минута 10,93 секунды). На следующий день он смог улучшить своё же время — 500-метровку он прошёл за 35,84 секунды, но при этом также стал вторым, а вот в гонке вдвое больше внезапно откатился до шестой позиции — 1 минута 11,09 секунды.
После подведения итогов соревнований выяснилось, что несмотря на поражение, наш спортсмен занял в общем зачёте второе место. Сумма очков составила 142,720. Причём «серебро» он поделил с конькобежцем из Пермского края Михаилом Козловым. Победителем стал Михаил Казелин из Московской области (142,380).
Как признался после финиша сам спортсмен, для него этот старт был серьёзным испытанием, так как в целом сезон оказался тяжёлый — после Кубка мира в Солт-Лейк-Сити он заболел, и восстановиться до конца не получилось.
— Поздравляю всех с окончанием нелёгкого сезона 2017-2018. До встречи в следующем! — говорит Виктор Муштаков.
Впереди у него заслуженный отдых и восстановление, а после — подготовка к новому сезону.
АиФ — Алтай: последние новости
IX Тягунский марафон. В крае успешно закрыли лыжный сезон В барнаульском зоопарке гималайские медведи устроили поединок В Научном городке Гоньбинский тракт спасают от подтопления мешками с песком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото78
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть
В WADA заявили о взятке России74
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение