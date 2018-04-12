Барнаульский конькобежец привёз «серебро» с чемпионата России?

Виктор Муштаков завершил сезон выступлением на чемпионате России в Москве.

Соревнования прошли в последние дни марта. Спортсмены спорили за награды в многоборье. Для нашего земляка это были последние официальные старты текущего сезона.

В первый день Виктор Муштаков стал вторым и на 500 метрах (35,87 секунды), и на дистанции в один километр (1 минута 10,93 секунды). На следующий день он смог улучшить своё же время — 500-метровку он прошёл за 35,84 секунды, но при этом также стал вторым, а вот в гонке вдвое больше внезапно откатился до шестой позиции — 1 минута 11,09 секунды.

После подведения итогов соревнований выяснилось, что несмотря на поражение, наш спортсмен занял в общем зачёте второе место. Сумма очков составила 142,720. Причём «серебро» он поделил с конькобежцем из Пермского края Михаилом Козловым . Победителем стал Михаил Казелин из Московской области (142,380).

Как признался после финиша сам спортсмен, для него этот старт был серьёзным испытанием, так как в целом сезон оказался тяжёлый — после Кубка мира в Солт-Лейк-Сити он заболел, и восстановиться до конца не получилось.

— Поздравляю всех с окончанием нелёгкого сезона 2017-2018. До встречи в следующем! — говорит Виктор Муштаков.

Впереди у него заслуженный отдых и восстановление, а после — подготовка к новому сезону.