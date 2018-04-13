Футболист ЦСКА Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы 

ТАСС, 13 апреля. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо Набабкина, забившего второй мяч ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с английским «Арсеналом» (2:2), в команду вошли вратарь «Спортинга» Руй Патрисиу, нападающий «Спортинга» Фреди Монтеро, нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, полузащитник «Марселя» Флориан Товен, полузащитник «Зальцбурга» Амаду Айдара, полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени, полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, защитник «Арсенала» Лоран Косьельни, защитник «Марселя» Хироки Сакаи.
В четвертьфинале «Арсенал» по итогам двух встреч победил ЦСКА (4:1, 2:2), «Марсель» обыграл «Лейпциг» (0:1, 5:2), «Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Лацио» (2:4, 4:1), «Атлетико» победил «Спортинг» (2:0, 0:1).