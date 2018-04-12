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В американской армии обнаружилась критическая нехватка пилотов
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В американской армии обнаружилась критическая нехватка пилотов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Нехватка пилотов в ВС Соединенных Штатов достигла «тревожных масштабов», сообщают специализированные военные СМИ.
Как пишет Military Times со ссылкой на данные нового доклада главного контрольного управления США, дефицит пилотов в ВВС, ВМС и корпусе морской пехоты США достиг 25%, передает ТАСС.
По данным издания, проблема обострилась в последние годы и для решения потребуется много средств и времени. На подготовку одного высококлассного пилота уходит до пяти лет и 11 млн долларов.
С учетом таких затрат ВВС поставлены перед необходимостью разработки дополнительных стимулов, которые удерживали бы пилотов в ВС по истечении сроков заключенных ими контрактов.
В качестве сокращения количества пилотов газета назвала сокращение оборонных расходов, произошедшее в 2013 году и сохранение в ВВС большого количества «побочных обязанностей» пилотов.
«В течение последних двух лет ВВС били тревогу по поводу нехватки пилотов. Там была создана специальная команда во главе с однозвездным генералом, которой было поручено разработать меры по пресечению утечки кадров. Эти меры включают в себя значительное увеличение бонусов в случае продления контракта, сокращение объемов бумажной работы и других нелетных обязанностей, не позволяющих пилотам заниматься своим непосредственным делом, а также другие шаги по сохранению пилотов на военной службе», — пишет газета.
Напомним, в ноябре 2017 года Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон сообщил, что военно-воздушным силам США не хватает почти 2 тыс. пилотов.
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