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В Татарстане у девяти министров нашли ошибки в декларациях о доходах
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В Татарстане у девяти министров нашли ошибки в декларациях о доходах 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Девять министров допустили ошибки в декларациях за прошлый год, об этом сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, передает «Татар-информ».
К дисциплинарной ответственности за нарушения технического характера привлекли: экс-министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, экс-министра экономики РТ Артема Здунова, нынешнего министра экономики РТ (бывшего министра экологии республики) Фарида Абдулганиева, министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, экс-министра лесного хозяйства РТ Алмаса Назирова, министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Хамаева, заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева, министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова.
Лиля Галимова также отметила, что во всех 9 случаях специалисты исключили версию о подаче заведомо ложных данных.
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