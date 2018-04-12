В Татарстане у девяти министров нашли ошибки в декларациях о доходах 

Девять министров допустили ошибки в декларациях за прошлый год, об этом сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, передает «Татар-информ».
К дисциплинарной ответственности за нарушения технического характера привлекли: экс-министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, экс-министра экономики РТ Артема Здунова, нынешнего министра экономики РТ (бывшего министра экологии республики) Фарида Абдулганиева, министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, экс-министра лесного хозяйства РТ Алмаса Назирова, министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Хамаева, заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева, министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова.
Лиля Галимова также отметила, что во всех 9 случаях специалисты исключили версию о подаче заведомо ложных данных.