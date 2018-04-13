Футболист «Арсенала» Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

В матче с московским ЦСКА египтянин отметился двумя голевыми передачами и набрал 84% голосов болельщиков в опросе на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Второе место занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайе (10%), третье — хавбек «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара (4%).

Ранее сообщалось, что пресс-служба ЦСКА обратилась к болельщикам после матча с «Арсеналом» в футбольной Лиге Европы.