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Футболист «Арсенала» Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Футболист «Арсенала» Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.
В матче с московским ЦСКА египтянин отметился двумя голевыми передачами и набрал 84% голосов болельщиков в опросе на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Второе место занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайе (10%), третье — хавбек «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара (4%).
Ранее сообщалось, что пресс-служба ЦСКА обратилась к болельщикам после матча с «Арсеналом» в футбольной Лиге Европы.
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