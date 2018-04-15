В Москве нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного

Ученые разыскали в фондах Музея Москвы необычную шахматную фигурку, когда‐то использовавшуюся в качестве тайника. Костяной слон состоял из двух частей, тщательно подогнанных друг к другу и соединявшихся резьбой. Тайна так и осталась бы неразгаданной, если бы не другая находка, сообщает телеканал «360».

В 1993 году при реконструкции Манежной площади, на месте, где в XVIII–XIX веках стояла усадьба купцов Силиных, археологи, сопровождавшие работы, нашли костяного шахматного слона с отломанной верхушкой. Фигурку направили в музейные запасники и забыли о ней на четверть века.

В апреле 2017 года во время масштабных работ на Пречистенке археологам вновь попался шахматный слон. На этот раз находку изучили тщательнее и обнаружили, что фигурка — с «секретом». Развинтив ее, ученые достали из потайной полости 10 серебряных копеек, отчеканенных вручную примерно в 1533–1538 годах — во времена правления Ивана Грозного . Четыре кругляша были сделаны на Московском монетном дворе, еще одна — на Тверском.

"Мы тогда призвали коллег из московских музеев изучить свои фонды на предмет наличия подобных артефактов. И вот спустя год благодаря внимательности сотрудников Музея Москвы была обнаружена шахматная фигура, которую тоже удалось раскрыть. Все части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться", — сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

Вероятно, купцы Силины были обладателями целого набора шахмат с тайниками внутри. По заверениям историков, всего должно быть 32 фигуры. Однако нашлись пока только две. Общая сумма клада при таком наполнении составила бы 160 копеек. По тем временам — солидные деньги, ведь за копейку во времена Грозного отдавали целого гуся. В Московии копейки начали ходить после денежной реформы Елены Глинской в 1535 году.