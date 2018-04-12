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Три предприятия из Балашихи прияли участие в благотворительном матче по мини‐футболу
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Три предприятия из Балашихи прияли участие в благотворительном матче по мини‐футболу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Матч прошел между командами машиностроительного завода «Криогенмаш», 345‐го механического завода и управляющей компании «Белый парус». Об этом сообщила организатор проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева.
Амелия Иванова — жительница Балашихи. У нее острое нарушение мозгового кровообращения. На реабилитационный курс лечения ее родителям необходимо собрать 120 тысяч рублей.
Мы организовали проект «Благотворительный матч» с целью привлечь предприятия Балашихи помочь нуждающимся детям. Это второй матч нашего проекта, в рамках которого мы помогаем пятимесячной малышке Амелии Ивановой. В матче приняли участие три предприятия Балашихи — это «Криогенмаш»,
345-ый  механический завод и управляющая компания «Белый парус»
Анна Пономарева.
Она добавила, что в каждую из команд вошли по 10 игроков. Матч состоялся из двух таймов по 15 минут. Всего было три игры, по итогам которых команда «Белый парус» заняла первое место, обыграв команду «Криогенмаш» со счетом 4:5 и команду «345 механический завод» со счетом 9:5. Всего в рамках благотворительного матча на лечение Амелии Ивановой было собрано около 70 тысяч рублей.
Проект «Благотворительный матч» организован на базе объединенной Подмосковной лиги в начале 2018 года. Основной задачей проекта является сбор средств на лечение и реабилитацию детей. В рамках проекта проходят матчи по футболу и волейболу между предприятиями и организациями Балашихи.
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