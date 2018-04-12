Алтайские гребцы нацелились на Токио

Дьяченко и Ляпунов в настоящее время выступают в паре и специализируются в спринте. Также они соревнуются в байдарке-четвёрке. В квартет помимо них входят Руслан Мамутов и представитель Омской области Роман Аношкин . Что касается Ирины Андреевой, то она также специализируется в спринте, а выступает в каноэ— одиночке и в двойке.

Все три новичка будут давать параллельный зачёт Москве, но, согласно договору с Алтайским краем, наш регион — основной. Для нас это означает новый виток развития гребли. Теперь все силы однозначно будут направлены не просто на присутствие на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, но и на главную задачу — привезти оттуда медали.

Ближайшие старты, где обновлённая сборная края должна выступить в полном составе, состоятся 25 апреля в Краснодаре. Там пройдёт Кубок России. А вот если смотреть отдельно по персоналиям, то первым в соревновательный процесс включился Руслан Мамутов. На минувшей неделе он принял участие в чемпионате России на дистанции 1000 метров. Байдарочник показал четвёртый результат — 3.48,71.