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Алтайские гребцы нацелились на Токио
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Алтайские гребцы нацелились на Токио 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Уже на ближайших соревнованиях в составе сборной края помимо каноиста Андрея Крайтора и байдарочника Руслана Мамутова будут выступать ещё три титулованных спортсмена. Это — Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Дьяченко; вице-чемпион Европы, участник Олимпийских игр-2016 Кирилл Ляпунов (оба байдарочники) и серебряный призёр чемпионата мира-2017 Ирина Андреева (каноэ).
Дьяченко и Ляпунов в настоящее время выступают в паре и специализируются в спринте. Также они соревнуются в байдарке-четвёрке. В квартет помимо них входят Руслан Мамутов и представитель Омской области Роман Аношкин. Что касается Ирины Андреевой, то она также специализируется в спринте, а выступает в каноэ— одиночке и в двойке.
Все три новичка будут давать параллельный зачёт Москве, но, согласно договору с Алтайским краем, наш регион — основной. Для нас это означает новый виток развития гребли. Теперь все силы однозначно будут направлены не просто на присутствие на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, но и на главную задачу — привезти оттуда медали.
Ближайшие старты, где обновлённая сборная края должна выступить в полном составе, состоятся 25 апреля в Краснодаре. Там пройдёт Кубок России. А вот если смотреть отдельно по персоналиям, то первым в соревновательный процесс включился Руслан Мамутов. На минувшей неделе он принял участие в чемпионате России на дистанции 1000 метров. Байдарочник показал четвёртый результат — 3.48,71.
Согласно плану алтайской федерации гребли, между основными соревнованиями, в июне, вся сборная края должна собраться в Барнауле, где на канале спортивной школы имени Константина Костенко продолжит подготовку к чемпионату России. Дьяченко, Ляпунов, Мамутов и Андреева будут заниматься в группе тренера Алтайского училища олимпийского резерва Александра Шишкина. Крайтор ведёт подготовку у специалиста из Болгарии Аднана Алиева.
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