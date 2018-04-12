Журналист «Би-би-си» упал в бассейн в прямом эфире

Журналист «Би-би-си» Майк Бушелл (Mike Bushell) упал в воду в прямом эфире выпуска новостей. Об этом сообщает The Mirror.

Корреспондент спустился на первую ступеньку бассейна, в котором сидели призеры Игр Содружества — международных спортивных соревнований стран Содружества наций. Бушелл хотел взять интервью у медалистов и оступился.

Оплошность журналиста вызвала смех у его собеседников: обладатели золотой медали, британские пловцы Сара Васи (Sarah Vasey) и Адам Пейти (Adam Peaty) не смогли сдержать эмоции, увидев неожиданное падение корреспондента. «Я не заметил ступеньку», — сразу же оправдался Бушелл, а затем рассмеялся вместе со спортсменами и продолжил интервью.

10 апреля похожая история произошла с испанским журналистом издания ABC, который с криками упал со стула в прямом эфире.