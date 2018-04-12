В 3 миллиарда обойдутся бюджету бесплатные поезда для болельщиков Чемпионата мира по футболу

Радушие России по отношению к гостям ЧМ-2018 встанет налогоплательщикам в круглую сумму.

Только 728 поездов, которые запустят дополнительно на время футбольного чемпионата, с бесплатным проездом на 440 тысяч мест обойдутся бюджету в три миллиарда рублей. В эту сумму войдет аренда поездов, бронь, затраты на перевозки и оплата работы персонала.

Этим (организацией бесплатных поездов) Россия хочет показать свое радушие — гости смогут оценить масштаб страны.

Болельщики уже забронировали более 50% билетов на бесплатные поезда.