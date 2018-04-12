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В 3 миллиарда обойдутся бюджету бесплатные поезда для болельщиков Чемпионата мира по футболу
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В 3 миллиарда обойдутся бюджету бесплатные поезда для болельщиков Чемпионата мира по футболу 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Радушие России по отношению к гостям ЧМ-2018 встанет налогоплательщикам в круглую сумму.
Только 728 поездов, которые запустят дополнительно на время футбольного чемпионата, с бесплатным проездом на 440 тысяч мест обойдутся бюджету в три миллиарда рублей. В эту сумму войдет аренда поездов, бронь, затраты на перевозки и оплата работы персонала.
ТАСС цитирует высказывание заместителя генерального директора АНО «Транспортная дирекция — 2018» Алексея Петрова по этому поводу:
Этим (организацией бесплатных поездов) Россия хочет показать свое радушие — гости смогут оценить масштаб страны.
Болельщики уже забронировали более 50% билетов на бесплатные поезда.
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