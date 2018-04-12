Ещё
Правила предоставления организациям инвалидов преимуществ при закупках предлагают дополнить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правила предоставления организациям инвалидов преимуществ при закупках предлагают дополнить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минтруд разработал проект постановления Правительства, предлагающий запретить объединять в один лот товары, при закупке которых организациям инвалидов предоставляются преимущества. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы документа предлагают дополнить правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика в отношении предлагаемой ими цены контракта.
«Правила дополняются положением, устанавливающим запрет на объединение в один лот товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что предлагаемый документ направлен на то, чтобы исключить нарушения заказчиками прав организаций инвалидов при осуществлении закупок.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуме предлагают уточнить законодательство в области соцзащиты сотрудников Росгвардии Медведев заявил, что россияне стали жить на 2,5 года дольше Дефицит региональных бюджетов уменьшается, отметил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд152
Распустить сборную РФ по футболу74
Липницкая опубликовала откровенное фото88
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение