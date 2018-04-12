Правила предоставления организациям инвалидов преимуществ при закупках предлагают дополнить

Минтруд разработал проект постановления Правительства, предлагающий запретить объединять в один лот товары, при закупке которых организациям инвалидов предоставляются преимущества. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа предлагают дополнить правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика в отношении предлагаемой ими цены контракта.

«Правила дополняются положением, устанавливающим запрет на объединение в один лот товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предлагаемый документ направлен на то, чтобы исключить нарушения заказчиками прав организаций инвалидов при осуществлении закупок.