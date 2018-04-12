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Пловец Майкл Фелпс выложил трогательное фото со старшим сыном
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Пловец Майкл Фелпс выложил трогательное фото со старшим сыном 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
32-летний американский пловец Майкл Фелпс — культовая фигура в мире спорта. Он сумел 23 раза одержать победу на Олимпийских играх, причем 13 из них в индивидуальных соревнованиях. Сегодня он рекордсмен по количеству наград, превзойти которого пока не удалось никому. В 2012 году спортсмен объявил о завершении своей карьеры, но два года спустя вновь начал участвовать в международных состязаниях, отобравшись на Олимпиаду в Рио, где выиграл пять золотых и одну серебряную медаль. После Игр в Рио объявил об окончательном уходе из плавания, решив все свое время посвятить семье.
В настоящий момент он регулярно занимается плаванием со старшим сыном Бумером: тренирует мальчика, готовя себе достойную замену. Спортсмен регулярно выкладывает в Instagram совместные фотографии с малышом. Вот и на этот раз он опубликовал в микроблоге трогательное фото, на котором он и его сынишка только что вылезли из воды. «Нет ничего лучше, чем после обеда поплавать с этим парнем. Теперь он умеет завязывать полотенце вокруг талии», — подписал снимок гордый папа. «А что, в завязывании полотенца есть какой-то секрет?», «Самый необходимый навык для любого пловца!» — пошутили поклонники спортсмена.
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Помимо малыша Бумера, Майкл Фелпс и его супруга Николь Джонсон воспитывают еще одного сына. Малыш Беккет появился на свет в феврале этого года. «Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Теперь нас в семье четверо (шестеро, если считать двух собак), и это просто замечательно», — написал тогда пловец в своем микроблоге.
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