Пловец Майкл Фелпс выложил трогательное фото со старшим сыном

32-летний американский пловец Майкл Фелпс — культовая фигура в мире спорта. Он сумел 23 раза одержать победу на Олимпийских играх, причем 13 из них в индивидуальных соревнованиях. Сегодня он рекордсмен по количеству наград, превзойти которого пока не удалось никому. В 2012 году спортсмен объявил о завершении своей карьеры, но два года спустя вновь начал участвовать в международных состязаниях, отобравшись на Олимпиаду в Рио, где выиграл пять золотых и одну серебряную медаль. После Игр в Рио объявил об окончательном уходе из плавания, решив все свое время посвятить семье.

В настоящий момент он регулярно занимается плаванием со старшим сыном Бумером: тренирует мальчика, готовя себе достойную замену. Спортсмен регулярно выкладывает в Instagram совместные фотографии с малышом. Вот и на этот раз он опубликовал в микроблоге трогательное фото, на котором он и его сынишка только что вылезли из воды. «Нет ничего лучше, чем после обеда поплавать с этим парнем. Теперь он умеет завязывать полотенце вокруг талии», — подписал снимок гордый папа. «А что, в завязывании полотенца есть какой-то секрет?», «Самый необходимый навык для любого пловца!» — пошутили поклонники спортсмена.

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