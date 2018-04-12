Аэробика мирового масштаба

Омские аэробисты подтвердили свой высокий класс на чемпионате России в Москве. На счету нашей сборной три золотые медали.

Участниками главного российского старта, который проходил с 8 по 11 апреля, были представители 32 регионов страны. В составе сборной Омской области выступали воспитанники СДЮСШОР им. Александра Кожевникова и ДЮСШ № 1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики». В итоге на счету наших аэробистов оказалось четыре награды, три из которых — золотые!

Лучшим среди мужчин в соло стал наш Роман Семенов . Пробился в финальную часть в индивидуальных выступлениях и Алексей Журавлев , однако на этот раз попасть в призовую тройку у него не получилось. Зато это удалось сделать в выступлении трио — в компании все того же Романа Семенова и Семёна Махова. Наша мужская тройка поднялась на вторую ступеньку пьедестала.

Не нашлось в России равных нашим спортсменам еще в двух видах программы. В выступлениях на гимнастической платформе первое место досталось нашей дружине в составе Анастасии Авраменко, Виктории Сипко, Марии Ахмадиевой, Полины Арефьявой, Алексея Журавлева, Тимура Алитовского, Елизаветы Петровой и Елизаветы Добрыниной. В танцевальной гимнастике обладателями награды высшей пробы стали Семён Махов, Софья Рехмонен, Юлия Кравченко Елена Киселева , Елизавета Уразаева, Полина Арефьева, Елизавета Петрова и Софья Кириллова.

Принимают поздравления и тренеры наших аэробистов: Алёна Диколенко, Марина Трушкова, Ирина Кислухина и Галина Лузгина.

Теперь лучшие омские аэробисты начинают подготовку к выступлению на чемпионате мира, куда проходил отбор в Москве. Мировой форум пройдет с 29 мая по 4 июня в Португалии. И настрой на эти соревнования у наших спортсменов самый серьезный.