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Не ребрендинг, а влияние времени. Единороссы взяли курс на поиск молодежных трендов
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Не ребрендинг, а влияние времени. Единороссы взяли курс на поиск молодежных трендов 

ИА Север-Пресс 28 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Единороссы взяли курс на обновление партии и поиск новых трендов.
Об этом сегодня, 12 апреля, заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Ширыкалов во время региональной дискуссии на площадке «От партии власти к партии путинского большинства». Основная идея площадки — расширение влияния партии и привлечение более широкого круга населения.
Он подчеркнул, что обновление не означает кардинального изменения идеологии, структуры партии или партийных подходов.
«Радикального ребрендинга не будет. Сегодня партия готова ответить на вызовы современности, сохранить позиции ведущей политической силы на два электоральных цикла до 2026 года и решить, как эффективно и качественно реализовать послание президента РФ», — сказал он.
Александр Ширыкалов отметил, что одна из основных задач площадки — понять, как оптимизировать структурное подразделение партии и обновить её кадровый состав. Сегодня доля молодежи в партии составляет около 25 процентов.
«На любых выборах молодые люди всегда являются неактивным социальным слоем. Чтобы привлечь их, нужно предпринимать дополнительные усилия для мотивации. На наш взгляд, с молодежью нужно работать и в межвыборный период, чтобы сформировать внутреннюю общественную культуру. Это вопрос очень сложный. Сегодня мы постараемся понять, что нужно молодежи и что может дать партия для молодежи», — сказал он.
Также на площадке партийцы обсудят освоение партией IT-пространства и социальных сетей. Дискуссии проходят в формате фокус-группы.
Отметим, в эти минуты в Салехарде единороссы проводят региональные дискуссии. Они проходят на площадках, соответствующих основным направлениям послания президента и партийным проектам. Одновременно работают несколько секций: «Здоровье и экология», «Социальная сфера», «Городская среда (ЖКХ, дворы, общественные пространства, транспорт)», «Образование», «Достойная жизнь (доходы граждан, профподготовка и занятость, производительность труда)», «Обновление партии „Единая Россия“: от партии власти к партии путинского большинства». В дискуссии участвуют секретарь регионального отделения Алексей Ситников, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ямала Виктор Казарин, депутаты-единороссы, актив партии, эксперты, представители общественных организаций. По итогам сформируют проект резолюции и предложения по решению актуальных проблем. Дискуссионные площадки также прошли в Муравленко, Надыме и Новом Уренгое.
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